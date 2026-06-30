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UP से मनाली घूमने आई लड़की नाले में बही, 4 KM दूर ब्यास नदी से शव बरामद

परिजनों के साथ उत्तर प्रदेश से पर्यटन नगरी मनाली घूमने आई लड़की पैर फिसलने से मनालसु नाले में बह गई, जिससे उसकी मौत हो गई.

UP Girl Died in Manali
UP से मनाली घूमने आई लड़की नाले में बही (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 11:08 AM IST

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कुल्लू: जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के मनालसु नाला में पैर फिसलने से 15 साल की लड़की बह गई. पुलिस की टीम ने सोमवार शाम के समय वॉल्वो बस स्टैंड के पास ब्यास नदी से उसका शव बरामद कर लिया है. पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. इस घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है.

UP से मनाली घूमने आई लड़की नाले में बही

मनाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश की लगभग 15 वर्षीय एक लड़की दिवांशी पुत्री शैलेंद्र वशिष्ठ नजीबाबाद जिला बिजनौर जो अपने माता-पिता के साथ मनाली घूमने आई हुई थी. मनाली के क्लब हाउस के पास मनालसू नाले में अचानक बह गई.घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एवं अग्निशमन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से तत्काल खोज एवं बचाव अभियान प्रारंभ किया गया. गहन तलाशी के बाद लड़की का शव मनाली स्थित वॉल्वो बस स्टैंड के पास ब्यास नदी से बरामद किया गया.

पर्यटकों से DSP की अपील

डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि, " पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद परिजनों को सौंप दिया है. मामले में नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. पुलिस द्वारा पूर्व में भी विभिन्न मीडिया माध्यमों के माध्यम से सभी पर्यटकों से लगातार आग्रह किया जाता रहा है कि वे ब्यास नदी एवं अन्य नदी-नालों के किनारे न जाएं और अपनी जान को अनावश्यक जोखिम में न डालें. इसके बावजूद सुरक्षा निर्देशों की अवहेलना करने वाले पर्यटकों के खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई गई है."

ब्यास नदी से शव बरामद

डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने कहा कि, कुल्लू पुलिस सभी पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों से विनम्र अपील करती है कि कृपया ब्यास नदी एवं अन्य नदी-नालों के समीप जाने से परहेज करें. वर्तमान समय में लगातार वर्षा और पहाड़ी क्षेत्रों से जल प्रवाह बढ़ने के कारण नदियों एवं नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे किसी भी समय अप्रिय अथवा जानलेवा दुर्घटना घटित हो सकती है.

सीर खड्ड में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी

वहीं, बिलासपुर जिले के झंडूता उपमंडल के अंतर्गत पुलिस थाना झंडूता क्षेत्र की सीर खड्ड में एक 39 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस के अनुसार, रविवार सुबह के समय स्थानीय लोगों ने सीर खड्ड में एक व्यक्ति को अचेत अवस्था में पड़ा देखा. जब लोग मौके पर पहुंचे तो पता चला कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है. इसके बाद स्थानीय लोगों ने शव को खड्ड से बाहर निकालकर फौरन पुलिस थाना झंडूता को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस थाना झंडूता की टीम थाना प्रभारी के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

man body found in Seer ravine
सीर खड्ड में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी (ETV Bharat)

पुलिस थाना प्रभारी राजेन्द्र कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया, "सीर खड्ड से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. मृत्यु के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा. फिलहाल पुलिस किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रही है और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है."

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