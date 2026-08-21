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UP RERA: अब घर बैठे E-mail से मिलेगा रेरा ऑर्डर और रिकवरी सर्टिफिकेट, दफ्तर के चक्कर से छुटकारा



यूपी रेरा के अनुसार शिकायतकर्ता और आवंटी को केवल संबंधित बेंच के आधिकारिक E-mail पते पर अपने मामले का पूरा विवरण भेजना होगा. इसके बाद उन्हें मामले की वर्तमान स्थिति और आगे की प्रक्रिया की जानकारी ई-मेल पर ही दे दी जाएगी.



प्राधिकरण ने बताया कि संज्ञान में आया है कि कई आवंटी आवश्यक शपथ पत्र समय पर जमा न करने के कारण रिकवरी सर्टिफिकेट के माध्यम से मिलने वाली राशि नहीं ले पा रहे हैं. कई बार जानकारी के अभाव या लापरवाही की वजह से प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो जाती है.इसी को देखते हुए रेरा ने हाल ही में अपील की थी कि पात्र लोग शपथ पत्र जल्द से जल्द जमा कर अपनी देय राशि प्राप्त कर लें.



रेरा ने स्पष्ट किया है कि ई-मेल करते समय शिकायतकर्ता को अपना मामला संख्या, रिकवरी सर्टिफिकेट संख्या, परियोजना का नाम, बिल्डर का नाम और समस्या का संक्षिप्त विवरण जरूर लिखना होगा. इससे संबंधित बेंच को जानकारी खोजने और जवाब देने में आसानी होगी और समय की बचत भी होगी.



जानकारी के लिए दो ई-मेल पते जारी किए गए हैं। मुख्यालय की बेंचों से जुड़े मामलों के लिए _rro.hq@up-rera.in_ और क्षेत्रीय कार्यालय की बेंचों के लिए _rro.ncr@up-rera.in_ पर संपर्क किया जा सकता है.



उत्तर प्रदेश रेरा का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। प्राधिकरण ने सभी आवंटियों और शिकायतकर्ताओं से अपील की है कि वे रेरा बेंच के आदेशों का समय से अनुपालन करें और जहां शपथ पत्र देना जरूरी है वहां उसे तुरंत जमा करें. इससे रिकवरी की राशि समय पर मिल सकेगी और किसी को दिक्कत नहीं होगी. यूपी रेरा की यह व्यवस्था उन हजारों लोगों के लिए मददगार साबित होगी जो बिल्डर से भुगतान या मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं.



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