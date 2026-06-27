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यूपी रेरा ने 76 प्रोजेक्ट के प्रमोटरों पर कसा शिकंजा, ऑडिट रिपोर्ट न देने पर लगेगा जुर्माना

प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट जमा न करने वाले 76 प्रोजेक्ट को चिन्हित किया है.

यूपी रेरा ने 76 प्रोजेक्ट के प्रमोटरों पर कसा शिकंजा.
यूपी रेरा ने 76 प्रोजेक्ट के प्रमोटरों पर कसा शिकंजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 10:14 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण यानी यूपी रेरा ने नियम तोड़ने वाले रियल एस्टेट प्रमोटरों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट जमा न करने वाले 76 प्रोजेक्ट को चिन्हित किया है. इन सभी प्रोजेक्ट के प्रमोटरों ने अभी तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट यूपी रेरा के वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं की है.

रेरा कानून के अनुसार हर प्रमोटर के लिए जरूरी है कि वह वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद अपने प्रोजेक्ट के खातों का ऑडिट कराए. यह ऑडिट किसी स्वतंत्र बाहरी ऑडिटर से कराना होता है. ऑडिटर प्रमोटर की कंपनी या उससे जुड़ी किसी संस्था का नहीं होना चाहिए. इसका मकसद प्रोजेक्ट में पारदर्शिता लाना और खरीदारों के पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना है.

नियम कहता है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के छह महीने के अंदर, यानी 30 सितंबर तक हर प्रमोटर को वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट यूपी रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी. इससे रेरा प्राधिकरण और आम जनता दोनों को प्रोजेक्ट की वित्तीय स्थिति की सही जानकारी मिल सके.

नियम तोड़ने पर क्या होगी कार्रवाई : यूपी रेरा ने साफ किया है कि जो प्रमोटर समय पर ऑडिट रिपोर्ट नहीं देंगे, उन पर भारी जुर्माना लगेगा. रिपोर्ट दाखिल न करने पर संबंधित वर्ष के लिए 25,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी. इसके अलावा रेरा अधिनियम की धारा 4 और संबंधित नियमों के उल्लंघन पर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

किन प्रमोटरों ने नहीं दी रिपोर्ट : यूपी रेरा ने सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट की रिपोर्ट न देने वाले प्रमोटरों की सूची भी जारी की है. इसमें स्वेकृति रेजीडेंसी एलएलपी के वेदांशा ग्रीन्स-3, वेदांशा ग्रीन्स-2 और वेदांशा ग्रीन्स-1 शामिल हैं. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द फ्लैगशिप फेज-4 और फेज-3 भी सूची में हैं. आराध्याम बिल्डर्स, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एम/एस महाराजा रियल्टर्स, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और मथुरा-वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम भी डिफॉल्टर सूची में हैं.

सबसे महंगे प्रोजेक्ट भी रडार पर : रेरा ने उन महंगे प्रोजेक्ट की भी सूची दी है जिनकी रिपोर्ट जमा नहीं हुई है. इनमें ग्रेटर नोएडा वेस्ट का वीआईपी एड्रेसेस, गौतमबुद्ध नगर का सीआरसी माएस्टा, सेंट्रल आइकॉन और सिग्नेचर पार्क शामिल हैं. लखनऊ का मिग्सन लखनऊ सेंट्रल और गाजियाबाद का मेट्रो सूट्स बेलावी भी इस सूची में है.

यूपी रेरा के चेयरमैन संजय भुसरेड्डि का कहना है कि यह कदम खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है. समय पर ऑडिट रिपोर्ट से प्रोजेक्ट में वित्तीय गड़बड़ी रोकने में मदद मिलेगी. प्राधिकरण ने सभी प्रमोटरों को चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द रिपोर्ट अपलोड करें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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