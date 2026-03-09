लखनऊ: यूपी रेरा ने दो बिल्डरों पर ₹2.43 करोड़ का अर्थदण्ड लगाया
तीन महीने की रिपोर्ट अपलोड न करने पर बिल्डरों के खिलाफ रेरा की बड़ी कार्यवाई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 8:39 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण ने लखनऊ के दो बिल्डरों पर भारी अर्थदण्ड लगाया है. प्राधिकरण के मुताबिक बिल्डर अपने पंजीकृत परियोजनाओं की अनिवार्य त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट यूपी रेरा के वेब पोर्टल पर अपलोड नही कर रहे थे.
प्राधिकरण द्वारा इन बिल्डरों पर कुल ₹2.43 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है. यह कार्रवाई तब की गई, जब बिल्डरों ने प्राधिकरण द्वारा भेजे गए कई नोटिसों के बावजूद क्यूपीआर को पोर्टल पर अपडेट नहीं किया. यूपी रेरा ने एक बार फिर सभी बिल्डरों को कड़ा संदेश दिया है, कहा नियामकीय प्रावधानों का उल्लंघन, किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.
रेरा प्रवक्ता की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि पहले मामले में लखनऊ स्थित परियोजना ARPITA INFINITY के प्रमोटर मेसर्स शुशील कुमार कटियार पर क्यूपीआर पोर्टल पर परियोजना की प्रगति रिपोर्ट अपडेट न करने के कारण अर्थदण्ड लगाया गया है. यह परियोजना 10 जुलाई 2024 को प्रारम्भ हुई थी तथा इसकी निर्धारित पूर्णता तिथि 31 जनवरी 2027 है.
प्राधिकरण द्वारा पत्रों के माध्यम से बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद प्रमोटर द्वारा परियोजना की लगातार 4 तिमाहियों की क्यूपीआर पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई. प्रकरण पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने परियोजना की लागत ₹325 लाख का पाँचवां प्रतिशत अर्थात ₹16.25 लाख का अर्थदण्ड लगाया है.
दूसरे मामले में लखनऊ स्थित परियोजना GANPATI SMART CITY के प्रमोटर मेसर्स गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को भी इसी प्रकार के उल्लंघन का दोषी पाया गया है. यह परियोजना 30 सितम्बर 2024 को प्रारम्भ हुई थी. इसकी निर्धारित पूर्णता तिथि 24 अक्टूबर 2026 है.
इस परियोजना की क्यूपीआर भी प्राधिकरण द्वारा भेजे गए नोटिसों के बावजूद पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई. जाँच में पाया गया कि प्रमोटर द्वारा लगातार 3 तिमाहियों की क्यूपीआर पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है, जिसपर प्राधिकरण द्वारा आधिकारिक पत्रों के माध्यम से बार-बार प्रमोटर को नोटिस भेजी गई. मामले का परीक्षण करने के बाद प्राधिकरण ने परियोजना की लागत ₹4545 लाख का पाँच प्रतिशत अर्थात ₹227.25 लाख का अर्थदण्ड लगाया है.
