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घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर: RERA ने मंजूर किए 10 नए प्रोजेक्ट्स, इन 4 जिलों में मिलेगी आशियाने की नई सौगात

RERA ने मंजूर किए 10 नए प्रोजेक्ट्स, इन 4 जिलों में मिलेगी आशियाने की नई सौगात ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने राज्य के रियल एस्टेट क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है. प्राधिकरण की 205वीं बैठक में चार जिलों की 10 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इन परियोजनाओं में 1278.48 करोड़ का निवेश होगा. 4498 आवासीय और व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण किया जाएगा. यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक आयोजित की गई. प्राधिकरण ने कहा कि यह कदम प्रदेश में नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देगा और घर खरीददारों के हितों की सुरक्षा के साथ निवेशकों का भरोसा भी मजबूत करेगा. लखनऊ में सबसे ज्यादा परियोजनाएं

लखनऊ में 6 परियोजनाओं को हरी झंडी मिली है, जिन पर 438.29 करोड़ का निवेश होगा. इनसे 2284 इकाइयों का विकास होगा. इनमें 5 आवासीय और एक मिश्रित श्रेणी की परियोजना शामिल है, जो शहर की आवासीय और व्यावसायिक मांग को पूरा करेगी. गौतमबुद्ध नगर में निवेश

निवेश के लिहाज से गौतमबुद्ध नगर पहले स्थान पर है, यहां 496.27 करोड़ की लागत वाली 2 व्यावसायिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. इन परियोजनाओं में दुकानों और स्टूडियो स्पेस समेत 981 व्यावसायिक इकाइयां बनाई जाएंगी, जिससे जिले में कारोबारी गतिविधियां तेज होंगी.