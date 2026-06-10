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यूपी रेरा की खरीदारों को सलाह: सुपर बिल्ट-अप एरिया के भ्रामक विज्ञापनों में न फंसें, कारपेट एरिया देखकर ही लें फ्लैट

घर खरीदने से पहले यूपी रेरा पोर्टल पर देखें कारपेट एरिया: रेरा अध्यक्ष डॉ. संजय भूसरेड्डी ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने नया घर या फ्लैट खरीदने जा रहे लोगों के लिए अहम सलाह जारी की है. यूपी रेरा ने कहा है कि आवासीय फ्लैट खरीदते समय खरीदारों को केवल 'कारपेट एरिया' को ही मुख्य आधार बनाना चाहिए. प्राधिकरण का मानना है कि कारपेट एरिया ही फ्लैट के अंदर मिलने वाली वास्तविक और रहने योग्य जगह को सही तरीके से दर्शाता है. इसके विपरीत 'सुपर बिल्ट-अप एरिया' का गणित अक्सर आम उपभोक्ताओं के मन में बड़ा भ्रम पैदा करता है. रेरा एक्ट के तहत कारपेट एरिया ही मानक: रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, 2016 और उसके तहत बने नियमों में अपार्टमेंट की बिक्री और जानकारी देने के लिए कारपेट एरिया को ही एकमात्र मानक आधार बनाया गया है. अधिनियम की धारा 4(2)(H) के मुताबिक, प्रमोटर या बिल्डर को यूपी रेरा पोर्टल पर हर अपार्टमेंट की संख्या, प्रकार और कारपेट एरिया की पूरी जानकारी देना कानूनी रूप से अनिवार्य है. इसके साथ ही फ्लैट से जुड़ी बालकनी, बरामदा और खुली छत यानी टेरेस का सटीक क्षेत्रफल भी अलग से प्रदर्शित करना होता है. रियल एस्टेट कानून में प्रमोटर के लिए सुपर बिल्ट-अप एरिया बताना कहीं से भी जरूरी नहीं है. UP RERA का नया नियम: एग्रीमेंट फॉर सेल में सिर्फ कारपेट एरिया होगा मान्य, बिल्डर्स की 'लोडिंग' पर लगेगी रोक. (Photo Credit: ETV Bharat) सुपर बिल्ट-अप एरिया के नाम पर लोडिंग का खेल: नियमों में यह भी साफ किया गया है कि भले ही पहले किसी प्रोजेक्ट का प्रचार सुपर एरिया के आधार पर किया गया हो, लेकिन बिक्री अनुबंध और आधिकारिक जानकारी कारपेट एरिया के आधार पर ही दी जाएगी. रेरा द्वारा तय किए गए 'एग्रीमेंट फॉर सेल' के आधिकारिक फॉर्मेट में भी इसी महत्वपूर्ण प्रावधान को शामिल किया गया है. यूपी रेरा के अनुसार, कई बिल्डर और डेवलपर आज भी अपने फायदे के लिए फ्लैट का प्रचार सुपर बिल्ट-अप एरिया के हिसाब से करते हैं. इसमें फ्लैट के अंदर का कारपेट एरिया तो होता ही है, साथ ही कॉरिडोर, सीढ़ियां, लिफ्ट, लॉबी, क्लब हाउस और अन्य कॉमन सुविधाओं का आनुपातिक हिस्सा भी जोड़ दिया जाता है.