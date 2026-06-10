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यूपी रेरा की खरीदारों को सलाह: सुपर बिल्ट-अप एरिया के भ्रामक विज्ञापनों में न फंसें, कारपेट एरिया देखकर ही लें फ्लैट

उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी के अनुसार, फ्लैट खरीदते समय सुपर बिल्ट-अप एरिया के बजाय केवल कारपेट एरिया को ही आधार बनाएं.

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घर खरीदने से पहले यूपी रेरा पोर्टल पर देखें कारपेट एरिया: रेरा अध्यक्ष डॉ. संजय भूसरेड्डी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 4:12 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने नया घर या फ्लैट खरीदने जा रहे लोगों के लिए अहम सलाह जारी की है. यूपी रेरा ने कहा है कि आवासीय फ्लैट खरीदते समय खरीदारों को केवल 'कारपेट एरिया' को ही मुख्य आधार बनाना चाहिए. प्राधिकरण का मानना है कि कारपेट एरिया ही फ्लैट के अंदर मिलने वाली वास्तविक और रहने योग्य जगह को सही तरीके से दर्शाता है. इसके विपरीत 'सुपर बिल्ट-अप एरिया' का गणित अक्सर आम उपभोक्ताओं के मन में बड़ा भ्रम पैदा करता है.

रेरा एक्ट के तहत कारपेट एरिया ही मानक: रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, 2016 और उसके तहत बने नियमों में अपार्टमेंट की बिक्री और जानकारी देने के लिए कारपेट एरिया को ही एकमात्र मानक आधार बनाया गया है. अधिनियम की धारा 4(2)(H) के मुताबिक, प्रमोटर या बिल्डर को यूपी रेरा पोर्टल पर हर अपार्टमेंट की संख्या, प्रकार और कारपेट एरिया की पूरी जानकारी देना कानूनी रूप से अनिवार्य है. इसके साथ ही फ्लैट से जुड़ी बालकनी, बरामदा और खुली छत यानी टेरेस का सटीक क्षेत्रफल भी अलग से प्रदर्शित करना होता है. रियल एस्टेट कानून में प्रमोटर के लिए सुपर बिल्ट-अप एरिया बताना कहीं से भी जरूरी नहीं है.

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UP RERA का नया नियम: एग्रीमेंट फॉर सेल में सिर्फ कारपेट एरिया होगा मान्य, बिल्डर्स की 'लोडिंग' पर लगेगी रोक. (Photo Credit: ETV Bharat)

सुपर बिल्ट-अप एरिया के नाम पर लोडिंग का खेल: नियमों में यह भी साफ किया गया है कि भले ही पहले किसी प्रोजेक्ट का प्रचार सुपर एरिया के आधार पर किया गया हो, लेकिन बिक्री अनुबंध और आधिकारिक जानकारी कारपेट एरिया के आधार पर ही दी जाएगी. रेरा द्वारा तय किए गए 'एग्रीमेंट फॉर सेल' के आधिकारिक फॉर्मेट में भी इसी महत्वपूर्ण प्रावधान को शामिल किया गया है. यूपी रेरा के अनुसार, कई बिल्डर और डेवलपर आज भी अपने फायदे के लिए फ्लैट का प्रचार सुपर बिल्ट-अप एरिया के हिसाब से करते हैं. इसमें फ्लैट के अंदर का कारपेट एरिया तो होता ही है, साथ ही कॉरिडोर, सीढ़ियां, लिफ्ट, लॉबी, क्लब हाउस और अन्य कॉमन सुविधाओं का आनुपातिक हिस्सा भी जोड़ दिया जाता है.

विज्ञापनों के भ्रम से बच सकेंगे आम खरीदार: इस अतिरिक्त 'लोडिंग' की वजह से प्रोजेक्ट का कुल एरिया वास्तविक उपयोगी जगह से काफी ज्यादा और आकर्षक दिखाई देता है. इससे आम खरीदार अक्सर यह नहीं समझ पाते कि विज्ञापन में दिखाया गया कुल क्षेत्रफल और फ्लैट के अंदर उन्हें मिलने वाली असल जगह में कितना बड़ा अंतर है. जबकि कारपेट एरिया सिर्फ और सिर्फ वही आंतरिक जगह बताता है जिसका इस्तेमाल खरीदार सीधे तौर पर दीवार के अंदर कर सकता है. यूपी रेरा का मुख्य मकसद रियल एस्टेट सेक्टर में खरीद-बिक्री को ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और उपभोक्ता हितैषी बनाना है.

बिल्डरों के जाल से बचाने के लिए पोर्टल पर देखें डेटा: कारपेट एरिया के आधार पर वित्तीय मूल्यांकन करने से खरीदार भ्रामक जानकारियों से बचेंगे, सही तुलना कर पाएंगे और एक सूचित निर्णय ले सकेंगे. इससे अलग-अलग प्रोजेक्ट के फ्लैटों के दामों की आपस में तुलना करना भी आम जनता के लिए बेहद आसान हो जाएगा. यूपी रेरा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय भूसरेड्डी ने बताया कि प्राधिकरण ने खरीदारों से विशेष अपील की है कि वे किसी भी संपत्ति का सौदा फाइनल करने से पहले यूपी रेरा के आधिकारिक वेब पोर्टल पर अवश्य जाएं. वहां हर पंजीकृत प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है, जिसमें अपार्टमेंट का कारपेट एरिया भी शामिल है.

रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता की नई पहल: इस प्रामाणिक डेटा के जरिए वे फ्लैट के वास्तविक रहने योग्य क्षेत्र की स्वतंत्र रूप से और घर बैठे ही पुष्टि कर सकते हैं. यूपी रेरा अध्यक्ष ने कहा कि प्राधिकरण राज्य के रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए लगातार कदम उठा रहा है. भविष्य में भी वह उत्तर प्रदेश में घर खरीदने वाले लोगों को सशक्त और जागरूक बनाने के लिए ऐसी कोशिशें करता रहेगा.

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