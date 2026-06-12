ETV Bharat / state

झांसी में प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों की रजिस्ट्री शुरू, बस ये काम करें

7 साल के इंतजार के बाद आखिरकार शुरू हुई झांसी में PM आवासीय योजना की रजिस्ट्री. ( Photo Credit; ETV Bharat )

झांसी: झांसी में प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लाभार्थियों को लगभग 7 साल के इंतजार के बाद उनका मकान मिलने का रास्ता साफ हो गया है. झांसी विकास प्राधिकरण ने रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरु कर दी है. बता दें, पहली लाभार्थी प्रियंका खरे को रजिस्ट्री के कागज प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हिमांशु गौतम और नगर नियोजक विजय सिंह ने सौंपे. झांसी विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत करारी-01 आवास योजना में निर्मित आवासों के आवंटियों को स्वामित्व प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आवंटियों के रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. प्रथम रजिस्ट्री प्रियंका खरे, पत्नी अवधेश खरे, के नाम की गई. इससे पहले प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में आवंटियों को बैंक ऋण प्राप्त करने, देय धनराशि जमा करने और विक्रय-विलेख संबंधी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई थी. इसके फलस्वरूप जिन आवंटियों द्वारा निर्धारित समयावधि में अपने आवंटित आवासों के सापेक्ष पूर्ण देय धनराशि का भुगतान कर दिया गया, उनकी रजिस्ट्री प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है.