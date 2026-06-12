झांसी में प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों की रजिस्ट्री शुरू, बस ये काम करें
JDA उपाध्यक्ष बोले, जल्द से जल्द अपने दस्तावेज़ जमा कर मकान की रजिस्ट्री करवा लें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 12:57 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 1:05 PM IST
झांसी: झांसी में प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लाभार्थियों को लगभग 7 साल के इंतजार के बाद उनका मकान मिलने का रास्ता साफ हो गया है. झांसी विकास प्राधिकरण ने रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरु कर दी है. बता दें, पहली लाभार्थी प्रियंका खरे को रजिस्ट्री के कागज प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हिमांशु गौतम और नगर नियोजक विजय सिंह ने सौंपे.
झांसी विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत करारी-01 आवास योजना में निर्मित आवासों के आवंटियों को स्वामित्व प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आवंटियों के रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. प्रथम रजिस्ट्री प्रियंका खरे, पत्नी अवधेश खरे, के नाम की गई.
इससे पहले प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में आवंटियों को बैंक ऋण प्राप्त करने, देय धनराशि जमा करने और विक्रय-विलेख संबंधी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई थी. इसके फलस्वरूप जिन आवंटियों द्वारा निर्धारित समयावधि में अपने आवंटित आवासों के सापेक्ष पूर्ण देय धनराशि का भुगतान कर दिया गया, उनकी रजिस्ट्री प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है.
रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत प्रियंका खरे के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी. अपने नाम पर आवास का स्वामित्व प्राप्त करना उनके लिए एक यादगार एवं गौरवपूर्ण क्षण रहा. उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अपना घर प्राप्त होने पर झांसी विकास प्राधिकरण और शासन का आभार व्यक्त किया.
JDA के उपाध्यक्ष हिमांशु गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना समाज के प्रत्येक पात्र परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. JDA पात्र लाभार्थियों को उनके आवासों का स्वामित्व उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्यरत है. उन्होंने लाभार्थियों से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द अपने दस्तावेज़ जमा कर मकान की रजिस्ट्री करवा लें, मकान रहने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
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