ETV Bharat / state

यूपी में इस जगह 53 प्राइवेट विद्यालयों की मान्यता हुई रदद्, सबसे ज्यादा गाजीपुर में हुई कार्रवाई

प्रदेश के 465 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता स्वत: समाप्त कर दी गई है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के एक्शन के बाद हर जिले में हड़कंप मचा है. पिछले दिनों शोभित पोशाक विद्यालयों पर कई कार्रवाई के मामले में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र के भी कई स्कूलों पर बड़ा एक्शन हुआ है. प्रदेश के 465 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता स्वत: समाप्त कर दी गई है. इसमें वाराणसी मंडल के 53 विद्यालय शामिल हैं. इस मंडल में गाजीपुर जनपद में सबसे ज्यादा 47 विद्यालय हैं. वाराणसी के 4 विद्यालय हैं, जिसमें RNS इंटर कॉलेज नरिया, लालता प्रसाद सिंह आदर्श इंटर कालेज तेंदुई, एसवीएचएस बच्छांव और सीएफआई मॉडल सेकेंडरी स्कूल दीनदासपुर स्कूल शामिल हैं. परिषद ने ये निर्णय विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2024-2025 और 2025-2026 में छात्रों के परीक्षा में शामिल नहीं होने और कक्षाएं संचालित नहीं करने के कारण लिया है. परिषद के सचिव भगवती सिंह की ओर से यह सूची जारी की गई थी.