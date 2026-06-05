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Sensational Rape Cases; रामपुर में नाबालिग दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म, बरेली में मासूम से हैवानियत का प्रयास

रामपुर/बरेली : यूपी में दुष्कर्म की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है. रामपुर और बरेली में हुई दो घटनाओं से एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई. रामपुर सेफनी थाना क्षेत्र में नाबालिग दिव्यांग किशोरी (15) के साथ दुष्कर्म की घटना हुई. घटना के बाद से आरोपी फरार है. वहीं बरेली में 13 माह की मासूम के साथ हैवानियत की कोशिश की बात सामने आई है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.





रामपुर के सेफनी थाना क्षेत्र में नाबालिग दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किशोरी और उसकी मां को सुरक्षा के लिए संरक्षण में ले लिया है. परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. घटना के बाद आरोपी फरार है.

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि सैफनी थाना अंतर्गत एक गांव से सूचना 15 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार की सूचना प्राप्त हुई थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने प्राथमिक जांच के बाद किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है. केस पंजीकृत कर लिया गया है. घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल जा रहे हैं. अभियुक्त की तलाश चल रही है. आरोपी खरसोल के पास का रहने वाला है.

बरेली में मासूम से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार



फरीदपुर थाना क्षेत्र में 13 माह की मासूम के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है. घटना 15 दिन पुरानी है. परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.





सीओ संदीप सिंह ने बताया कि मामला फरीदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है. बच्ची की मां अपने पति की मौत के बाद मायके में रहती है. बच्ची की मां का आरोप है कि 18 मई को आरोपी सलीम के गांव में उसके भाई की बरसी का कार्यक्रम था. जहां वह अपनी 13 माह की बेटी और बहन के साथ गई थी. सलीम बहाने से बच्ची को अपने साथ ले गया. काफी देर तक बच्ची के न लौटने पर अपनी छोटी बहन को तलाश के लिए भेजा.