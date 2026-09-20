ETV Bharat / state

यूपी पीक डिमांड बिजली आपूर्ति में देशभर में दूसरे नंबर पर, 19 सितंबर को नहीं हुई कोई कटौती

प्रदेश को विभिन्न राज्यों से पावर बैंकिंग के माध्यम से औसतन लगभग 2,400 मेगावाट बिजली प्राप्त हो रही है.

यूपी में 19 सितंबर को नहीं हुई कोई कटौती.
यूपी में 19 सितंबर को नहीं हुई कोई कटौती. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 10:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : यूपीपीसीएल अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने बताया, कोयला संकट और विभिन्न चुनौतियों के बावजूद प्रदेश में विद्युत आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं. सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को दिन के समय कटौती-मुक्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी औसतन 20 घंटे से अधिक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है.

पीक आवर्स में बिजली की उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्रदेश को विभिन्न राज्यों से पावर बैंकिंग के माध्यम से औसतन लगभग 2,400 मेगावाट बिजली प्राप्त हो रही है. इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल हैं. दूसरे राज्यों से बिजली प्राप्त करने की इस व्यवस्था से प्रदेश में बिजली की मांग के अनुरूप आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिल रही है. सरकार और विद्युत विभाग का जोर उपभोक्ताओं को निर्बाध और सुचारु बिजली उपलब्ध कराने पर है.

दिन में कटौती मुक्त बिजली : 19 सितंबर को सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को दिन में कटौती-मुक्त बिजली मिली, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 20 घंटे 33 मिनट विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई. इस अवधि में 27,744 मेगावाट की विद्युत मांग की आपूर्ति की गई. यूपी पीक डिमांड बिजली आपूर्ति में देश में दूसरे स्थान पर रहा. इससे पहले 18 सितंबर को भी सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को दिन में कटौती-मुक्त बिजली मिली थी.

इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 21 घंटे 43 मिनट विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई थी. प्रदेश में 27,173 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति की गई थी. यूपीपीसीएल अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. इसके लिए युद्धस्तर पर प्रयास किए जाएं और जहां से भी बिजली उपलब्ध हो, उसे प्राप्त कर आपूर्ति सामान्य बनाए रखी जाए.

बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए तेजी से हो रहे कार्य : सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत अनुरक्षण माह में प्रदेशभर में बिजली व्यवस्था को बेहतर और सुचारु बनाने के लिए विभिन्न अनुरक्षण कार्य किए जा रहे हैं. यूपीपीसीएल की टीमें फील्ड में आवश्यक रखरखाव कार्यों को पूरा करने में जुटी हैं जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके.

यह भी पढ़ें : यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, आठ IAS अफसरों का तबादला, दो को मिला अतिरिक्त प्रभार, देखें पूरी लिस्ट

TAGGED:

UP POWER CORPORATION
UP POWER SUPPLY
LUCKNOW NEWS
यूपी में बिजली सप्लाई की स्थिति
POWER SITUATION IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.