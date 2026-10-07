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रणजी ट्रॉफी के लिए यूपी टीम का ऐलान: आर्यन जुयाल बने कप्तान, 6 साल बाद जीशान अंसारी की वापसी

अभ्यास मैच में शतक ठोक कर जीशान अंसारी ने यूपी टीम में बनाई जगह ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की घरेलू श्रृंखला 'रणजी ट्रॉफी' के नए सीजन के लिए उत्तर प्रदेश की 16 सदस्यीय टीम घोषित कर दी गई है. कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में सात दिनों तक चले विशेष प्रशिक्षण शिविर के समापन के बाद बुधवार को टीम का ऐलान हुआ. इस बार टीम की कमान प्रतिभाशाली विकेटकीपर-बल्लेबाज आर्यन जुयाल को सौंपी गई है. उत्तर प्रदेश की टीम आगामी 11 अक्टूबर से बिहार के खिलाफ होने वाले मुकाबले के साथ अपने रणजी अभियान की शुरुआत करेगी.

स्टार खिलाड़ियों से सजी 16 सदस्यीय टीम: शिविर के अंतिम दिन खिलाड़ियों के लिए विशेष फिटनेस और फील्डिंग सत्र का काम पूरा किया गया. मुख्य कोच ज्ञानेंद्र पांडेय और सहायक कोच राहुल सप्रू की देखरेख में खिलाड़ियों ने अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग को धार दी. घोषित 16 सदस्यीय टीम में स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह के साथ-साथ प्रियम गर्ग, करन शर्मा और तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी जैसे धाकड़ खिलाड़ियों को जगह मिली है. टीम में माधव कौशिक, अभिषेक गोस्वामी, आराध्य यादव, सिद्धार्थ यादव, प्रशांत वीर, कार्तिक यादव, वंश चौधरी और अभिनंदन सिंह भी शामिल हैं.