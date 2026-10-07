रणजी ट्रॉफी के लिए यूपी टीम का ऐलान: आर्यन जुयाल बने कप्तान, 6 साल बाद जीशान अंसारी की वापसी
आर्यन जुयाल को टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि लेग स्पिनर जीशान अंसारी ने 6 साल बाद वापसी की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 10:55 PM IST
कानपुर: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की घरेलू श्रृंखला 'रणजी ट्रॉफी' के नए सीजन के लिए उत्तर प्रदेश की 16 सदस्यीय टीम घोषित कर दी गई है. कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में सात दिनों तक चले विशेष प्रशिक्षण शिविर के समापन के बाद बुधवार को टीम का ऐलान हुआ. इस बार टीम की कमान प्रतिभाशाली विकेटकीपर-बल्लेबाज आर्यन जुयाल को सौंपी गई है. उत्तर प्रदेश की टीम आगामी 11 अक्टूबर से बिहार के खिलाफ होने वाले मुकाबले के साथ अपने रणजी अभियान की शुरुआत करेगी.
स्टार खिलाड़ियों से सजी 16 सदस्यीय टीम: शिविर के अंतिम दिन खिलाड़ियों के लिए विशेष फिटनेस और फील्डिंग सत्र का काम पूरा किया गया. मुख्य कोच ज्ञानेंद्र पांडेय और सहायक कोच राहुल सप्रू की देखरेख में खिलाड़ियों ने अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग को धार दी. घोषित 16 सदस्यीय टीम में स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह के साथ-साथ प्रियम गर्ग, करन शर्मा और तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी जैसे धाकड़ खिलाड़ियों को जगह मिली है. टीम में माधव कौशिक, अभिषेक गोस्वामी, आराध्य यादव, सिद्धार्थ यादव, प्रशांत वीर, कार्तिक यादव, वंश चौधरी और अभिनंदन सिंह भी शामिल हैं.
6 साल बाद जीशान अंसारी की धमाकेदार वापसी: इस टीम चयन की सबसे बड़ी और प्रेरणादायक कहानी लेग स्पिनर जीशान अंसारी की वापसी है. करीब 6 साल तक उत्तर प्रदेश की सीनियर टीम से बाहर रहने के बाद जीशान ने कैंप के दौरान अभ्यास मैच में शानदार शतक जड़कर अपनी दावेदारी मजबूत की. जीशान का क्रिकेट सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. साल 2014 में महज 15 साल की उम्र में वे अंडर-16 ट्रायल्स में रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी.
फिरकी का जादू बिखेरने को तैयार जीशान: उसी सीजन उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर अंडर-19 और अंडर-23 टीमों में जगह बनाई थी. इसके बाद 2014-15 कूच बिहार ट्रॉफी में 40 विकेट लेकर वे टूर्नामेंट के टॉप बॉलर बने थे. सीके नायडू ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर उन्हें 2016 के अंडर-19 वर्ल्ड कप की भारतीय टीम में चुना गया था. अब लंबे इंतजार के बाद वे एक बार फिर यूपी की जर्सी में अपनी फिरकी का जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं.
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