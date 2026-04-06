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पति ने बीमा क्लेम हासिल करने के लिए किया था सिपाही पत्नी और बेटे का मर्डर, एसपी ने किया खुलासा

बता दें, मामला रामपुर जिले के थाना गंज क्षेत्र का है. 25 फरवरी को काशीपुर आंगा गांव के पास एक जलती हुई कार मिली थी, जिसमें महिला सिपाही लता और उसके 3 साल के बेटे लड्डू की दर्दनाक मौत हो गई थी. उस वक्त मृतका के पति दान सिंह ने इसे सड़क हादसा बताया. उसने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा था कि नैनीताल से लौटते समय एक अज्ञात डंपर ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में आग लग गई.

रामपुर: रामपुर में पैसों के लालच में एक पति ने अपनी ही सिपाही पत्नी और मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया था. पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

लेकिन इस पूरे मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की. रामपुर पुलिस के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण केस था, जिसे सुलझाने के लिए सीओ सिटी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई.

जांच में जो सच सामने आया, उसने सबको हैरान कर दिया. पुलिस के मुताबिक, दान सिंह ने ही अपनी पत्नी और बेटे की हत्या की साजिश रची थी. उसने पैसों के लालच में इस वारदात को अंजाम दिया, ताकि पत्नी की मौत के बाद मिलने वाले सरकारी लाभ और बीमा क्लेम हासिल कर सके. इतना ही नहीं, आरोपी ने अपनी पत्नी को कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर बेहोश किया और फिर कार में आग लगा दी. जब महिला सिपाही जान बचाने के लिए बाहर निकलने लगी, तो उस पर हथौड़े से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया.

वहीं पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने इस घटना का खुलासा करते हुए बताया 25 फरवरी की रात को दान सिंह ने एक सूचना दी कि सड़क दुर्घटना में उसकी कार में आग लग गई. घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और घायलो की तरफ से एक तहरीर दी गई कि अज्ञात वाहन के टक्कर मारने से कार में आग लग गई और इस घटना में दान सिंह के बेटे लड्डू की मौके पर ही मौत हो गई थी. उसकी पत्नी लता की अस्पताल पहुंचकर मौत हो गई.

घटना के खुलासे के लिए सीओ सिटी ने एक टीम का गठन किया. टीम ने जांच की तो उसका खुलासा किया गया, कि इस घटना में पति दान सिंह ने ही अपनी सिपाही पत्नी की मृत्यु के बाद उचित लाभ लेने की नीयत से हत्या की घटना को अंजाम दिया. बरहाल इस घटना में पुलिस ने दान सिंह के साथ ही सलमान और नूर हसन इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इनके 2 साथी रवि और प्रदीप फरार हैं, जिनको पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करेगी.



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