रामपुर में मोबाइल टावर ही उड़ा ले गए चोर, जानें क्या हुआ चोरों का

मोबाइल कंपनी का टावर चोरी करने वाले 2 गिरफ्तार. ( Photo Credit; police department )

रामपुर: रामपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां इस बार चोरी किसी बाइक, कार या घर में नहीं, बल्कि पूरे 50 मीटर लंबे मोबाइल कंपनी के टावर की कर ली गई. बता दें कि मोबाइल कंपनी का टावर चोरी होने का ये पहला मामला बताया जा रहा है. मामला थाना सिविल लाइंस क्षेत्र का है. 25 फरवरी 2026 को GTL इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की ओर से थाना सिविल लाइंस में लिखित तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि अज्ञात चोरों ने 50 मीटर ऊंचा टावर, 160 केएमपीएच शेल्टर और टावर का अन्य सामान चोरी कर ले गए. इस संबंध में कोतवाली सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज किया गया था. अनुराग सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक. (Video Credit; ETV Bharat)