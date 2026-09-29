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यूपी राज्यसभा चुनाव: सपा के तीसरे उम्मीदवार की जीत पर सस्पेंस, बीजेपी के विधायकों के समर्थन का दावा

यूपी राज्यसभा चुनाव में सपा के तीसरे उम्मीदवार की जीत पर सस्पेंस. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. 7 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जबकि 16 अक्टूबर को मतदान होगा. और इसी दिन मतगणना भी कराई जाएगी. चुनाव कार्यक्रम सामने आने के साथ ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी में उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज हो गया है.

समाजवादी पार्टी की ओर से प्रोफेसर रामगोपाल यादव, सलीम शेरवानी और आलोक रंजन के नाम चर्चा में हैं. प्रोफेसर रामगोपाल यादव का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन सलीम शेरवानी और आलोक रंजन में से किसे राज्यसभा भेजा जाएगा. इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है. पार्टी की ओर से इस संबंध में अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

बीजेपी की ओर से 9 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की चर्चा है, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तीन उम्मीदवार उतारे जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं. सपा के दो उम्मीदवारों के लिए पार्टी के पास पर्याप्त वोट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तीसरे उम्मीदवार की जीत के लिए जरूरी संख्या फिलहाल पूरी होती नजर नहीं आ रही है. यही वजह है कि सपा के तीसरे उम्मीदवार को लेकर सबसे ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है.

सलीम शेरवानी ने राज्यसभा जाने की अपनी इच्छा भी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि उनका नाम राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में आए और वह राज्यसभा जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि वह केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और इस संबंध में उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से सिफारिश भी की है. हालांकि, अखिलेश यादव की ओर से उन्हें अभी तक इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है. शेरवानी के मुताबिक आने वाले दिनों में अखिलेश यादव उम्मीदवारों को लेकर फैसला करेंगे.

यूपी राज्यसभा चुनाव: सपा के तीसरे उम्मीदवार की जीत पर सस्पेंस. (ईटीवी भारत)

वहीं, समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी. सपा के पास अपने 29 विधायकों के वोट बताए जा रहे हैं, जबकि तीसरे उम्मीदवार की जीत के लिए करीब 8 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी. ऐसे में सपा की नजर बीजेपी के असंतुष्ट विधायकों पर भी टिकी हुई है.

यूपी राज्यसभा चुनाव: सपा के तीसरे उम्मीदवार की जीत पर सस्पेंस. (ईटीवी भारत)

समाजवादी पार्टी के विधायक आर के वर्मा ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि बीजेपी के 8 से 12 विधायक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर सकते हैं. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के कुछ विधायक सपा के उम्मीदवार को वोट करने वाले हैं. हालांकि, यह दावा अभी राजनीतिक बयान तक ही सीमित है और बीजेपी के किसी विधायक की ओर से इसकी सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई है.

इसी बीच समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी के कई नेता और विधायक जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं. बैठकों में राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों और चुनावी रणनीति पर चर्चा हो रही है.

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी अपने तीसरे उम्मीदवार के लिए जरूरी अतिरिक्त वोटों का इंतजाम कैसे करती है. क्या बीजेपी के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे? क्या आरके वर्मा का 8 से 12 बीजेपी विधायकों के समर्थन का दावा सच साबित होगा? और क्या सपा तीसरे उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने में सफल होगी? इन सवालों के जवाब 16 अक्टूबर को मतदान और मतगणना के बाद ही पूरी तरह साफ होंगे.

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