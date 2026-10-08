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यूपी राज्यसभा चुनाव: BJP उम्मीदवारों में सोनकर सबसे अमीर, जानें पूरा लेखा-जोखा!

संपत्ति का हिसाब-किताब ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए घोषित उम्मीदवारों की सूची में विद्यासागर सोनकर सबसे अमीर प्रत्याशी हैं. इनके और परिवार की तरफ से चल और अचल संपत्ति को मिलाकर 18.75 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की गई है. जबकि उम्मीदवारों की तरफ से घोषित सम्पत्तियों में पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल के पास कुल 2.28 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की गई है. वहीं राज्यसभा उम्मीदवार राम प्रताप सिंह चौहान पर दो आपराधिक मामले दर्ज हैं. जो लंबित चल रहे हैं.





सोनकर सबसे अमीर: विद्यासागर सोनकर की चल संपत्ति 2.16 करोड़ से अधिक और पत्नी रेखा की 2.34 करोड़ से अधिक है. दोनों की चल संपत्ति करीब 4.50 करोड़ है. इसके अलावा स्थावर संपत्तियों (जमीन, मकान, पेड़- पौधे) का कुल चालू बाजार मूल्य 14.25 करोड़ दर्ज है. इस आधार पर परिवार की घोषित संपत्ति 18.75 करोड़ है. इनके ऊपर कोई लंबित आपराधिक मामला घोषित नहीं है.

