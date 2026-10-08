यूपी राज्यसभा चुनाव: BJP उम्मीदवारों में सोनकर सबसे अमीर, जानें पूरा लेखा-जोखा!
पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता सतीश सिंह की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 5:57 PM IST
लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए घोषित उम्मीदवारों की सूची में विद्यासागर सोनकर सबसे अमीर प्रत्याशी हैं. इनके और परिवार की तरफ से चल और अचल संपत्ति को मिलाकर 18.75 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की गई है. जबकि उम्मीदवारों की तरफ से घोषित सम्पत्तियों में पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल के पास कुल 2.28 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की गई है. वहीं राज्यसभा उम्मीदवार राम प्रताप सिंह चौहान पर दो आपराधिक मामले दर्ज हैं. जो लंबित चल रहे हैं.
सोनकर सबसे अमीर: विद्यासागर सोनकर की चल संपत्ति 2.16 करोड़ से अधिक और पत्नी रेखा की 2.34 करोड़ से अधिक है. दोनों की चल संपत्ति करीब 4.50 करोड़ है. इसके अलावा स्थावर संपत्तियों (जमीन, मकान, पेड़- पौधे) का कुल चालू बाजार मूल्य 14.25 करोड़ दर्ज है. इस आधार पर परिवार की घोषित संपत्ति 18.75 करोड़ है. इनके ऊपर कोई लंबित आपराधिक मामला घोषित नहीं है.
दूसरे नंबर पर श्रुति गंगवार: अमीर प्रत्याशियों में श्रुति गंगवार का भी नाम शामिल है. इनकी और परिवार की कुल घोषित संपत्ति करीब 14.85 करोड़ रुपये है. इसमें स्वयं की चल संपत्ति 2.92 करोड़, पति की 1.68 करोड़ और आश्रितों की करीब 3.20 लाख चल संपत्ति शामिल है. परिवार की अचल संपत्ति करीब 10.20 करोड़ रुपये बताई गई है. शपथपत्र में किसी भी आपराधिक मामले का जिक्र नही है.
प्रियंका सिंह रावत: इनकी और इनके पति की कुल घोषित संपत्ति करीब 9.42 करोड़ रुपये है. प्रियंका की चल संपत्ति 86.53 लाख और पति की 10.49 लाख है. अचल संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य क्रमशः 5.80 करोड़ और 2.65 करोड़ रुपये बताया गया है. दोनों पर कुल करीब 1.245 करोड़ की देनदारी भी घोषित है.
गोपीकृष्ण पाण्डेय: राज्यसभा उम्मीदवार गोपीकृष्ण पाण्डेय की चल संपत्ति 47.33 लाख और पत्नी मंजू पाण्डेय की 86.19 लाख रुपये है. दोनों की चल संपत्ति करीब 1.34 करोड़ रुपये है. अचल संपत्ति का घोषित मूल्य करीब 4.29 करोड़ है. कुल संपत्ति करीब 5.62 करोड़ रुपये, जबकि कुल देनदारी 11.36 लाख रुपये है. शपथपत्र में कोई लंबित आपराधिक मामला घोषित नहीं है.
राम प्रकाश पाल: इनकी स्वयं की चल संपत्ति 19.85 लाख, पत्नी की 41.23 लाख रुपये है. स्थावर और विरासत की संपत्ति मिलाकर परिवार की कुल घोषित संपत्ति करीब 2.28 करोड़ है. शपथपत्र में आपराधिक मामलों की संख्या शून्य घोषित की गई है.
राम प्रताप सिंह: भाजपा उम्मीदवार राम प्रताप सिंह की स्वयं की चल संपत्ति 83.93 लाख और पत्नी की 52.80 लाख रुपये बताई गई है. स्वयं की अचल संपत्ति करीब 16 लाख और पत्नी की करीब 8 लाख है. उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह संपत्ति करीब 1.61 करोड़ रुपये बैठती है. शपथपत्र में दो लंबित मामले घोषित हैं, जिनमे एक हजरतगंज थाना मुकदमा संख्या 664/2005 और दूसरा आगरा का मुकदमा संख्या 473/2012 दर्ज है. जो वर्तमान में लंबित है.
राधाकांत ओझा: इनके शपथपत्र में वित्त वर्ष 2025-26 की स्वयं की आय 95.98 लाख रुपये और पत्नी की आय 13.28 लाख रुपये घोषित है. दस्तावेज में बैंक खाते, निवेश, वाहन, जमीन और मकान समेत संपत्तियों का विस्तृत ब्योरा है. कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है.
धर्मपाल सिंह: वहीं धर्मपाल सिंह ने स्वयं की 2025-26 की आय करीब 14.31 लाख रुपये और अन्य आय/पेंशन का करीब 4.12 लाख का उल्लेख दिखाई देता है. दस्तावेज में टाटा सफारी, बैंक जमा, जमीन और अन्य संपत्तियों का विवरण है. इन पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं है.
यह भी पढ़ें: यूपी राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की सूची; हरदीप सिंह पुरी का पत्ता साफ़,8 में से 2 महिलाएं, पढ़िए पूरा हिसाब-किताब !
यह भी पढ़ें: NDA का शक्ति प्रदर्शन! लेकिन चर्चा में रही इस नेता की दूरी?