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करवा चौथ पर नर्सों का अनोखा प्रदर्शन: हाथों में मेहंदी लगाकर किया 2 घंटे का कार्य बहिष्कार, जानें मांगें

गृह जनपद में तैनाती समेत 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी में राजकीय नर्सेस संघ के बैनर तले नर्सों ने अनोखे अंदाज में अपना विरोध जताया. करवा चौथ पर एक तरफ जहां सुहागिनें अपने व्रत की तैयारियों में जुटी थीं, वहीं अस्पतालों में तैनात नर्सों ने हाथों में मेहंदी रचाकर दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया. इस अनोखे प्रदर्शन के दौरान बलरामपुर अस्पताल में प्रदर्शन कर रही नर्सों ने हाथ में चलनी लेकर अपनी मांगों को सांकेतिक रूप से दिखाया.

उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों के संदर्भ में औपचारिक शासनादेश जारी नहीं किया जाता, तब तक उनका यह विरोध लगातार जारी रहेगा.

13 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश में गरमाया नर्सेस का मुद्दा. (Video Credit: ETV Bharat) 9 अक्टूबर से चल रहा है दो घंटे का सांकेतिक विरोध: राजकीय नर्सेस संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बीते 9 अक्टूबर से ही प्रदेश के सभी जनपदों के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में यह आंदोलन चल रहा है. नर्सिंग संवर्ग अपनी 13 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर रोज सुबह दो घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहा है. इसी कड़ी में आज करवा चौथ के खास दिन पर राजधानी के बलरामपुर अस्पताल की नर्सों ने भी हाथों में मेहंदी सजाकर इस विरोध को और तेज कर दिया. प्रदर्शन कर रही नर्सेस का कहना है कि उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और अपर मुख्य सचिव अमित घोष के साथ हुई वार्ता में सहमति बन चुकी है, लेकिन लिखित आदेश न आने तक वे पीछे हटने वाली नहीं हैं. शासनादेश में देरी हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी: संघ के महामंत्री अशोक कुमार ने कहा कि यदि आपसी सहमति के बावजूद शासनादेश जारी करने में अनावश्यक देरी की गई, तो आंदोलन का दायरा और बड़ा कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर बहुत जल्द अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का बड़ा ऐलान भी किया जा सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी. नर्सों के इस कड़े रुख से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं.