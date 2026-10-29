करवा चौथ पर नर्सों का अनोखा प्रदर्शन: हाथों में मेहंदी लगाकर किया 2 घंटे का कार्य बहिष्कार, जानें मांगें
उत्तर प्रदेश में राजकीय नर्सेस संघ के बैनर तले नर्सों ने करवा चौथ के दिन हाथों में मेहंदी लगाकर दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 6:46 PM IST
लखनऊ: राजधानी में राजकीय नर्सेस संघ के बैनर तले नर्सों ने अनोखे अंदाज में अपना विरोध जताया. करवा चौथ पर एक तरफ जहां सुहागिनें अपने व्रत की तैयारियों में जुटी थीं, वहीं अस्पतालों में तैनात नर्सों ने हाथों में मेहंदी रचाकर दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया. इस अनोखे प्रदर्शन के दौरान बलरामपुर अस्पताल में प्रदर्शन कर रही नर्सों ने हाथ में चलनी लेकर अपनी मांगों को सांकेतिक रूप से दिखाया.
उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों के संदर्भ में औपचारिक शासनादेश जारी नहीं किया जाता, तब तक उनका यह विरोध लगातार जारी रहेगा.
9 अक्टूबर से चल रहा है दो घंटे का सांकेतिक विरोध: राजकीय नर्सेस संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बीते 9 अक्टूबर से ही प्रदेश के सभी जनपदों के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में यह आंदोलन चल रहा है. नर्सिंग संवर्ग अपनी 13 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर रोज सुबह दो घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहा है. इसी कड़ी में आज करवा चौथ के खास दिन पर राजधानी के बलरामपुर अस्पताल की नर्सों ने भी हाथों में मेहंदी सजाकर इस विरोध को और तेज कर दिया. प्रदर्शन कर रही नर्सेस का कहना है कि उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और अपर मुख्य सचिव अमित घोष के साथ हुई वार्ता में सहमति बन चुकी है, लेकिन लिखित आदेश न आने तक वे पीछे हटने वाली नहीं हैं.
शासनादेश में देरी हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी: संघ के महामंत्री अशोक कुमार ने कहा कि यदि आपसी सहमति के बावजूद शासनादेश जारी करने में अनावश्यक देरी की गई, तो आंदोलन का दायरा और बड़ा कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर बहुत जल्द अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का बड़ा ऐलान भी किया जा सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी. नर्सों के इस कड़े रुख से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं.
नर्सिंग संवर्ग की क्या हैं प्रमुख मांगें: नर्सिंग संवर्ग की इन लंबी मांगों में सबसे प्रमुख मांग गृह जनपद में तैनाती देने और स्थानांतरण की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की है. इसके अलावा निदेशालय से लेकर अस्पताल स्तर तक के सभी रिक्त पदों पर समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करने की बात कही गई है. अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों के छोटे बच्चों के लिए पालनाघर यानी क्रेच की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी इसमें शामिल है. साथ ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बी.एससी. नर्सिंग की तर्ज पर नर्सिंग संवर्ग को भी सवेतन अवकाश देने की जोरदार मांग उठाई जा रही है.
भत्तों और रिक्त पदों पर पदोन्नति का भी है मुद्दा: इन प्रमुख मांगों के अलावा, उच्चीकृत जिला चिकित्सालयों को जब मेडिकल कॉलेज में बदला जाता है, तो वहां काम कर रहे नर्सिंग स्टाफ को उसी संस्थान में समायोजित किया जाए. उच्च संस्थानों में मिलने वाली व्यवस्था के आधार पर नर्सिंग संवर्ग को भी समान और उचित भत्ते दिए जाने की मांग रखी गई है. चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग संवर्ग के खाली पड़े उच्च पदों, जिनमें नर्सिंग प्रशासन के वरिष्ठ पद भी शामिल हैं, पर तुरंत पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाए. अब देखना यह होगा कि शासन स्तर पर इन सभी गंभीर मांगों को लेकर कितनी जल्दी सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं.
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