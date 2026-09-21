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यूपी में मानसून की रफ्तार पर लगा ब्रेक; जानिए प्रदेश में अब कब होगी बादल और बारिश की एंट्री?

सामान्य से 5% कम हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से 20 सितंबर तक अनुमानित बारिश 713 मिली मीटर के सापेक्ष 679 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 5% कम है.

पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 2.5 मिली मीटर के सापेक्ष 3. 7 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 45% अधिक है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5.3 मिलीमीटर के सापेक्ष 2.4 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 55% कम है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश हुई. वहीं पूर्वी यूपी के ज्यादातर इलाकों में मौसम ड्राई रहा 1-2 स्थानों पर माध्यम से भारी बारिश हुई.

मौसम लखनऊ का: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 35 न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

प्रयागराज सबसे गर्म जिला: रविवार को यूपी का प्रयागराज सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है.

क्या कहते मौसम वैज्ञानिक? पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने के साथ ही सोमवार को प्रदेश में बारिश में गिरावट आएगी. वहीं सुदूर दक्षिणी भाग में छिटपुट बारिश की गतिविधियों हो सकती हैं. इसके अतिरिक्त कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं होने के कारण आगामी 48 घंटों के दौरान मौसम ड्राई रहेगा. इसी के उपरांत पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी पर अवस्थित निम्न दबाव क्षेत्र के उत्तरोत्तर मजबूत होते हुए, पश्चिमी-उत्तर-पश्चिमी दिशा में उत्तरी आंध्रप्रदेश-दक्षिणी उड़ीसा तट की ओर बढ़ने की संभावना को देखते हुए 23 सितंबर को पूर्वांचल से बारिश का एक नया दौर आरम्भ होकर 24 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना है.

इस बीच 19 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान से आरम्भ हुआ मानसून वापसी के क्रम में आगामी 2-3 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों के अतिरिक्त गुजरात, कच्छ और पंजाब के कुछ हिस्सों से वापस लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. -डॉक्टर अतुल सिंह, मौसम वैज्ञानिक



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