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UP में फिर पलटा WEATHER, इन जिलों में आज आंधी और RAIN ALERT, मौसम विभाग ने ये भी दी चेतावनी

लखनऊ: यूपी में मानसून ने एक बार फिर पलटी मारी है. पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में कुछ जगह पर गरज चमक के साथ हल्की व मध्यम बारिश हुई है. वहीं, मौसम विभाग ने आज यूपी के 66 जिलों में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली की संभावना जताई है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अधिकतम न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है. चलिए जानते है मौसम का हाल. मौसम विभाग ने जारी की ये चेतावनी: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर हल्की व कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवा चलने की संभावना है. आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है.

बनारस में तेज हवाएं चलीं: मौसम विभाग की मानें तो वाराणसी में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चली. वहीं, अम्बेडकरनगर एवं जौनपुर में कहीं-कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई है.

इन जिलों में आज बिजली चमकने के साथ आंधी का अलर्ट



बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर.

मौसम विभाग का अलर्ट. (etv bharat)

लखनऊ का मौसम

राजधानी लखनऊ में मंगलवार सुबह आसमान साफ रहा. धूप खिली. कुछ स्थानों पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चली. बादल छाने व तेज रफ्तार हवा चलने के कारण सोमवार के मुकाबले मंगलवार को अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम विज्ञान विभाग में बुधवार को लखनऊ में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संंभावना है.





आगरा सबसे गर्म: मंगलवार को उत्तर प्रदेश में आगरा सबसे अधिक गर्म जिला रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 36. 7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 20 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.

मौसम वैज्ञानिक क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि 48 घण्टों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में 40-50 किमी/घंटा की झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश की संभावना है. कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है. अधिकतम तापमान में 2-3°C की और गिरावट आने की सम्भावना है.





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