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यूपी में बारिश का कहर: हाथरस और कौशांबी में जलभराव; बुलंदशहर में रजवाहा कटा, लखीमपुर-उन्नाव में अलर्ट

यूपी के हाथरस, कौशांबी और बुलंदशहर में बारिश से भारी जलभराव से लोगों को परेशानी हुई. बुलंदशहर में रजवाहा कटने से गांव जलमग्न हो गया.

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हाथरस में ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 4:21 PM IST

8 Min Read
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हाथरस/कौशांंबी/बुलंदशहर/लखीमपुर/उन्नाव: यूपी में बारिश का सितम जारी है. बारिश नें कई जिलों के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है. हाथरस में गुरुवार को सुबह कभी तेज कभी मध्यम बारिश होने से मौसम सुहाना होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. वहीं घर के बाहर निकलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

करीब डेढ़ से 2 घंटे हुई बरसात से हाथरस शहर के कई इलाकों में पानी भी भर जाने से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ीं. सुबह करीब 9 बजे से शुरू हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जलभराव ने ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोल दी.

हाथरस की सड़कों पर भरा पानी. (Video Credit: ETV Bharat)

हाथरस में खुली ड्रेनेज सिस्टम की पोल: शहर की सदर कोतवाली सहित तमाम बाजारों और गली-मोहल्लों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई. बारिश शुरू होने से पहले निकले लोग सुरक्षित स्थानों पर काफी समय तक रुके रहे और बाजार भी देर से खुले. बरसात हल्की होने पर निकले लोगों को जलभराव से होकर गुजरना पड़ा और लोगों की दिनचर्या सारे दिन के लिए अस्त-व्यस्त हो गई. बारिश के बाद एक साथ निकले लोगों की वजह से जगह-जगह जाम की समस्या भी बनी रही.

कौशांबी में जलभराव से घरों में घुसे सांप और बिच्छू: कौशांबी जिला मुख्यालय मंझनपुर में सुबह से हो रही लगातार बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी है. शहर के कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, सड़कें तालाब में तब्दील हैं और घरों में पानी घुस गया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायत करने पर नगर पालिका कर्मचारी उन्हें धमकाकर चुप करा देते हैं. जलनिकासी की उचित व्यवस्था न होने से तालाब किनारे रहने वाले परिवारों के घरों में सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव-जंतु पहुंच रहे हैं.

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कौशांबी के मंझनपुर में हाहाकार: घरों में घुसा बारिश का पानी, घरों में पहुंचे सांप और बिच्छू (Photo Credit: ETV Bharat)

नालों के ढक्कन गायब होने से बड़े हादसे का डर: कौशांबी में मुख्य सड़क पर जलभराव के कारण सड़क में बने गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं. कई जगह नालों के ढक्कन टूटे पड़े हैं, जहां कुछ महीने पहले गिरकर दो बच्चों की मौत भी हो चुकी है. नगर पालिका प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई न किए जाने से लोगों में भारी आक्रोश है. वहीं ईओ प्रतिभा सिंह का कहना है कि नालों पर अवैध कब्जे हटाकर जल निकासी कराई जा रही है.

बुलंदशहर में रजवाहा कटने से मचा हड़कंप: बुलंदशहर जिले की खुर्जा तहसील क्षेत्र स्थित गांव इस्लामाबाद में रजवाहा (नहर की शाखा) अचानक कटने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए. गांव के बड़े हिस्से में 4 से 5 फीट तक पानी भर जाने से ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई. तेज दबाव के कारण एक कच्चे मकान की दीवार ढह गई, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ. लोगों के घरों में पानी घुसने से राशन और घरेलू सामान बर्बाद हो गया.

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बुलंदशहर में गिरा कच्चा मकान: सामान और राशन बर्बाद, ग्रामीणों ने जेसीबी से शुरू किया राहत कार्य (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रशासनिक अनदेखी, ग्रामीणों ने खुद शुरू किया राहत कार्य: स्थिति बेकाबू होते देख 12 परिवारों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ली. ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के कई घंटे बाद भी सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. प्रशासनिक मदद न मिलने पर ग्राम प्रधान ने स्वयं जेसीबी मशीन बुलवाकर कटान बंद कराने का प्रयास शुरू कराया. बुलंदशहर के कई अन्य निचले इलाकों और सरकारी आवासों में भी पानी भर गया है.

लखीमपुर खीरी में बाढ़ से निपटने को 41 स्वास्थ्य चौकियां बनीं: लखीमपुर खीरी जिले में लगातार बढ़ रहे बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 41 बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं. इसके अलावा 14 सचल चिकित्सीय (मोबाइल मेडिकल) दलों को तैनात किया गया है. प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक दवाएं, ओआरएस, क्लोरीन टैबलेट, एंटी स्नेक वेनम और एंटी रैबीज वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया गया है. सीएमओ डॉ. संतोष गुप्ता ने बताया कि लखीमपुर, पलिया, गोला, निघासन और धौरहरा तहसीलों के 9 सीएचसी में विशेष स्वास्थ्य प्रबंधन किया गया है.

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लखीमपुर खीरी में बाढ़ का खतरा: स्वास्थ्य विभाग ने बनाईं 41 चौकियां, 14 मोबाइल मेडिकल टीमें तैनात (Photo Credit: ETV Bharat)

कंट्रोल रूम स्थापित, एम्बुलेंस सेवाएं 24 घंटे अलर्ट: प्रत्येक प्रभावित सीएचसी पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम (आरआरटी) का गठन किया गया है. आंकड़ों के अनुसार फूलबेहड़ क्षेत्र में 247 मरीजों का उपचार किया जा चुका है और संक्रमण से बचाव के लिए क्लोरीन टैबलेट व ओआरएस बांटे गए हैं. राहत की बात है कि जिले में सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं हुई है. सीएमओ कार्यालय में 24×7 कंट्रोल रूम संचालित है तथा 108 व 102 एम्बुलेंस सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी: लखीमपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष गुप्ता ने कहा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को इलाज के अभाव में परेशानी न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है. सभी मेडिकल टीमें, आशा कार्यकर्ता और एम्बुलेंस सेवाएं सतर्क हैं. लोगों से अपील है कि बाढ़ के दौरान स्वच्छ पेयजल का उपयोग करें, क्लोरीन टैबलेट का नियमित प्रयोग करें और किसी भी स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य टीम या अस्पताल से संपर्क करें.

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उन्नाव में गहराया बाढ़ का संकट: शुक्लागंज में चेतावनी बिंदु के पार पहुंची गंगा, 112.20 मीटर दर्ज. (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्नाव के शुक्लागंज में चेतावनी बिंदु के पार पहुंची गंगा: उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु पार कर 112.20 मीटर पहुंच गया है. प्रशासन ने शुक्लागंज और बांगरमऊ के संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी कर बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है. पानी बढ़ने के साथ ही गंगा के तटीय गांवों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है. संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है.

जिला प्रशासन अलर्ट, बाढ़ चौकियां हुईं सक्रिय: जिले की चार तहसीलों के प्रभावित होने की आशंका के बीच बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है और संबंधित विभागों के अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है. एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारी लगातार प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं. जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने भी फतेहपुर चौरासी क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया.

रेस्क्यू सेंटर, भोजन और नावों के पुख्ता इंतजाम: उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह की आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए. प्रशासन की ओर से संभावित बाढ़ को देखते हुए रेस्क्यू सेंटर तैयार किए गए हैं. प्रभावित लोगों के लिए भोजन और ड्राई फूड पैकेट की व्यवस्था की गई है. वहीं पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसे का स्टॉक भी रखा गया है.

चिकित्सा टीम और गोताखोर 24 घंटे तैनात: किसी भी आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए उन्नाव में नावों की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही गोताखोरों, चिकित्सा टीमों, एंटी वेनम और जरूरी दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में चौबीसों घंटे सतर्क रहें और जलस्तर में होने वाले बदलाव की लगातार जानकारी लेते रहें. प्रशासन का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत और बचाव अभियान शुरू किया जाएगा.

शुक्लागंज और शिवराजपुर क्षेत्र सबसे अधिक संवेदनशील: उन्नाव जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने बताया कि फिलहाल शुक्लागंज का गंगा किनारे स्थित निचला इलाका और बांगरमऊ तहसील के अंतर्गत आने वाला शिवराजपुर क्षेत्र बाढ़ की दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील हैं. इन दोनों इलाकों में प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है. डीएम ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जरूरत पड़ने पर संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए. प्रशासन की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है और इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं.

गंगा किनारे जाने से बचें, अफवाहों पर न दें ध्यान: प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन की ओर से जारी सूचनाओं पर भरोसा करें. लोगों को गंगा किनारे अनावश्यक आवाजाही से बचने और जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी.

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