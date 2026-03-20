कूल-कूल मौसम: यूपी के 70 जिलों में आज आंधी-बारिश का अलर्ट, कानपुर-बनारस-बरेली में बारिश, इन जिलों गिर सकते ओले
मौसम वैज्ञानिकों ने जारी की चेतावनी, 21 मार्च तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 9:39 AM IST|
Updated : March 20, 2026 at 9:49 AM IST
लखनऊः यूपी में मौसम पलट गया है. पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश मे बरेली, बिजनौर, मुजफ्फरपुर, मेरठ में हल्की बारिश दर्ज की गई है. वहीं कानपुर और बनारस में मध्यम बारिश हुई है. बादलों की आवाजाही से मौसम में तपिश का असर गायब हो गया है. मौसम विज्ञानियों की मानें तो कल भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज यूपी के 70 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं, कई जिलों में आंधी और ओले का अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं.
इन जिलों में आज ओले गिरने का अलर्ट: बांदा, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर एवं आसपास.
इन जिलों में 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से चल सकती तेज हवा
बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर.
इन जिलों में बिजली गिरने की संभावना
बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर.
लखनऊ के मौसम पर एक नजर: राजधानी लखनऊ में गुरुवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा. कुछ स्थानों पर तेज रफ्तार हवाएं चली. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग ने लखनऊ में शुक्रवार को 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने बादल छाए रहने तथा बारिश होने की संभावना जताई है.
बनारस 24 घंटे में सबसे गर्म: गुरुवार को उत्तर प्रदेश का वाराणसी सबसे गर्म जिला रहा जहां पर अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है वही सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण उत्तर प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में बादल छाए रहेंगे. प्रदेश के कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चल सकती है. गरज चमक के साथ बारिश होने और बिजली गिरने की भी संभावना है. वहीं कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है. शनिवार को भी पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है. रविवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के कारण मौसम में परिवर्तन होगा.
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