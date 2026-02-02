ETV Bharat / state

UP में आज और कल बारिश-आंधी का अलर्ट; पड़ेंगे ओले, इन जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी

मेघगर्जन-बिजली गिरने की संभावना इन जिलों में अधिक: बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में बिजली गिरने का अलर्ट है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वायुमंडल में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर प्रदेश में आगामी 4 फरवरी तक गरज-चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. इसके साथ ही कहीं-कहीं ओले गिरने की भी संभावना है.

लखनऊ/आगरा/मेरठ: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर से बदलने लगा है. पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश तथा कहीं-कहीं मध्यम वर्षा के साथ बादल गरजे. पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. पूर्वी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी दर्ज किया गया. प्राप्त आंकड़ों में प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता शून्य मीटर दर्ज की गई. प्रदेश के कुछ स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति बनी रही. वहीं आगरा में आज बिजली गरजने के साथ हल्की बारिश-ओले गिरने का भी अनुमान है. पिछले दिन यहां ओले गिरने से ठिठुरन और गलन भी बढ़ गई है.

यूपी में मौसम (Photo Credit; IMD)

आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में झोंकदार हवाएं चलने का अलर्ट है.देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत एवं आसपास के इलाकों में घने कोहरे की संभावना है.

लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में रविवार को सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा. घने कोहरे की वजह से यातायात के साधनों पर बुरा प्रभाव पड़ा. एयरपोर्ट पर कई विमान अपने तय समय से देरी पर चले. एक विमान का डायवर्जन भी करना पड़ा. वहीं दिन निकलते ही कोहरा छट गया. दिन में तेज धूप खिली अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है. वहीं, न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 25 व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है.

मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा जिला: रविवार को उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा जिला रहा. जहां पर न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तरी पाकिस्तान पर मध्य क्षोभमंडल में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दक्षिणी हरियाणा के आसपास निचले क्षोभमंडल में बने उत्प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण के कारण बीती रात से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हुआ. इसके आज देर रात से कल सुबह तक प्रदेश के मध्यवर्ती एवं संलग्न पूर्वी हिस्सों तक पहुंचने तथा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव 4 फरवरी तक जारी रहने की संभावना है. इसी क्रम में आगामी 48 घंटों के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में भी 3-6 °C तक की वृद्धि हो सकती है.

आगरा में आज भी होगी बारिश: आगरा में सोमवार सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है. जिससे यमुना एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार कम है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहेगा. इसके बाद बिजली गरजने के साथ हल्की बारिश का भी अनुमान है. आज भी तेज अंधड़ और ओलावृष्टि के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी है. शनिवार और रविवार को आगरा में हुई बारिश और ओले गिरने से ठंड बढ़ गई है.

मेरठ में छाया घना कोहरा (Photo Credit; ETV Bharat)

मेरठ घने कोहरे की चपेट में: जिले में आज घना कोहरा छाया हुआ है. जिस वजह से वाहनों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सुबह 7 बजे तक तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है.

