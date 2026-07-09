यूपी में बारिश: संभल के अजीजपुर में सड़कें बनीं तालाब, बरेली में स्लीपर बस पलटने से 15 यात्री घायल
संभल के अजीजपुर गांव में जलभराव से जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है. वहीं बरेली में दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्लीपर बस पलट गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 3:48 PM IST|
Updated : July 9, 2026 at 3:56 PM IST
संभल/बरेली: जनपद संभल के गुन्नौर तहसील अंतर्गत जूनावई थाना क्षेत्र के अजीजपुर गांव में महज कुछ घंटों की बारिश ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोल दी. भारी जलभराव के कारण गांव की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया, जिससे ग्रामीणों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है.
गांव की मुख्य सड़क पर पानी भर जाने से लगभग 20 से 25 गांवों का संपर्क प्रभावित हो गया है. जलभराव के कारण छात्र-छात्राओं का स्कूल जाना भी बंद हो गया है, जबकि ग्रामीणों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
ग्रामीणों की शिकायत के बाद हरकत में आया प्रशासन: ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन समय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उनका कहना है कि जलभराव की समस्या वर्षों से बनी हुई है और हर बारिश में हालात और भी गंभीर हो जाते हैं. ग्रामीणों की काफी शिकायतों के बाद आज प्रशासनिक अधिकारियों ने पानी निकासी का कार्य शुरू कराया. मौके पर पहुंचे गुन्नौर के मजिस्ट्रेट उदयवीर सिंह यादव ने बताया कि लगातार बारिश और तालाब के ओवरफ्लो होने के कारण गांव में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है.
भूमि को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने की तैयारी: उन्होंने कहा कि जेसीबी मशीन के माध्यम से नाली बनाकर पानी की निकासी कराई जा रही है. साथ ही जलनिकासी के बाद पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर आवश्यक स्थायी कार्य कराए जाएंगे. मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि गांव के सभी तालाबों और बंजर भूमि को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में जलभराव जैसी समस्या दोबारा उत्पन्न न हो. दूसरी ओर, बरेली में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के बीच गुरुवार को दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हो गया.
बरेली में पलटी स्लीपर बस, 15 घायल: सीबीगंज थाना क्षेत्र के परधौली गांव के पास दिल्ली से लखीमपुर जा रही एक स्लीपर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में करीब 15 यात्री घायल हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही सीबीगंज थाना पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गईं. पुलिस ने बस के शीशे तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और सभी घायलों को जिला अस्पताल व आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है. पीलीभीत जिले के पूरनपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव निवासी मोहम्मद परवेज ने बताया कि वह अपनी पत्नी नगमा और डेढ़ वर्षीय बेटे फैज के साथ दिल्ली से लौट रहे थे.
झपकी आने के कारण हुआ हादसा: फैज का दिल्ली में इलाज चल रहा था और गुरुवार सुबह करीब चार बजे जब बस सीबीगंज क्षेत्र में पहुंची, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया. हादसे के समय अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे, जिससे बस पलटते ही चीख-पुकार मच गई. हादसे में नगमा घायल हो गईं, जबकि फैज का एक हाथ टूट गया और परवेज को भी चोटें आई हैं. घायल नगमा ने आशंका जताई कि बारिश के दौरान चालक को झपकी आने के कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई.
सीबीगंज पुलिस कर रही दुर्घटना की जांच: उन्होंने बताया कि बस किसी अन्य वाहन से नहीं टकराई थी, बल्कि अचानक संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ. हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए थे. सीबीगंज थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि बस पलटने से 10 से 15 लोग घायल हुए हैं और सभी घायल खतरे से बाहर हैं.
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