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यूपी में बारिश-ओले का अलर्ट: 40 जिलों में गरज-चमक संग RAIN ALERT, शामली में फसल खराब; जानिए आज का मौसम

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश के मौसम का रुख अचानक पलटा, भीषण गर्मी से मौसम हुआ सुहावना.

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प्रतीकात्मक. (IMD LUCKNOW.)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 9:22 AM IST

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Updated : March 16, 2026 at 9:49 AM IST

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लखनऊः यूपी के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई जिलों में हल्की तो कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिली. शामली में बीती रात तेज बारिश से काफी फसल खराब हो गई. वहीं लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में तेज हवाएं चल रही हैं. अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है.

इन जिलों में आज बारिश व बिजली गिरने की संभावना: मौसम विभाग ने यूपी के करीब 40 जिलों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है. इनमें प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाके शामिल हैं.


इन जिलों में ओले गिर सकते हैं: आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, अंबेडकर नगर एवं आसपास.

इन जिलों में तेज हवाएं चलेंगी: प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास.

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मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी. (etv bharat)

लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में शनिवार से ही तेज रफ्तार हवाएं चल रही थी जिसके कारण अधिकतम तापमान में कमी होना शुरू हो गई. रविवार भी सुबह से ही लखनऊ में ठंडी तेज रफ्तार हवा चलती रही. वहीं, दिन में बादलों की भी आवाजाही रही. अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

बीते 24 घंटों में सुल्तानपुर सबसे गर्म: रविवार को उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर सबसे गर्म जिला रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान मुजफ्फरनगर जिले में 15 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञानी क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी भाग में पछुआ एवं पुरवा हवाएं चलीं. इसके चलते बीती रात से ही प्रदेश के उत्तरी तराई इलाकों तथा मध्यवर्ती जिलों में बिजली गिरने के साथ ही रुक-रुक कर हल्की वर्षा हो रही है. इस वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. ऐसा मौसमी तंत्र 16 मार्च तक बने रहने की संभावना है. 17 और 18 मार्च से ही मौसम शुष्क होगा. नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 19 मार्च से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वर्षा का एक नया दौर आरम्भ होकर 21 मार्च तक चलेगा.

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Last Updated : March 16, 2026 at 9:49 AM IST

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