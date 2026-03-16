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यूपी में बारिश-ओले का अलर्ट: 40 जिलों में गरज-चमक संग RAIN ALERT, शामली में फसल खराब; जानिए आज का मौसम

लखनऊः यूपी के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई जिलों में हल्की तो कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिली. शामली में बीती रात तेज बारिश से काफी फसल खराब हो गई. वहीं लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में तेज हवाएं चल रही हैं. अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है.



इन जिलों में आज बारिश व बिजली गिरने की संभावना: मौसम विभाग ने यूपी के करीब 40 जिलों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है. इनमें प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाके शामिल हैं.



इन जिलों में ओले गिर सकते हैं: आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, अंबेडकर नगर एवं आसपास.

इन जिलों में तेज हवाएं चलेंगी: प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास.