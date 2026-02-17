UP में 24 घंटे में बारिश का अलर्ट, पश्चिमी यूपी में WEATHER बदलेगा, कल 20 जिलों में अलर्ट
IMD की ओर से जारी की गई चेतावनी, कई जिलों में कोहरे की संभावना भी जताई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 17, 2026 at 10:11 AM IST
लखनऊः यूपी में बीते 24 घंटों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है. खासकर 20 जिलों में कई में गरज चमक तो कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरे की संभावना जताई गई है.
उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों (पूर्वी और पश्चिमी) में मौसम शुष्क बना हुआ है. आसमान साफ होने की वजह से दिन में तेज धूप खिल रही है. अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक है जिसकी वजह से दिन में गर्मी का एहसास शुरू हो गया है. आगरा जिले में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से आज से पश्चिम उत्तर प्रदेश में मौसम करवट लेगा. वहीं कल पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलों में गहरा चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है.
ये भी पढ़ेंः महोबा में जल जीवन मिशन की टंकी में दरार, टेस्टिंग के अगले दिन ही गिरने लगा पानी, जल निगम ने डीएम को सौंपी रिपोर्ट
ये भी पढ़ेंः पाकिस्तान वापस भेजा गया ISI जासूस इकबाल भट्टी; भारत में 17 साल की सजा काटी थी, 11 महीने पहले हुई थी रिहाई