UP WEATHER: 24 घंटे के भीतर बारिश-बिजली का अलर्ट, 48 घंटे तक कई जिलों में रहेगा असर, जानिए मौसम का हाल

मौसम वैज्ञानिकों ने जारी किया अलर्ट, बारिश आने की वजह आगे जानिए.

up rain alert with lightning in many districts next 24 hours aaj ka mausam barish
UP WEATHER. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 10:14 AM IST

लखनऊः यूपी के मौसम (UP WEATHER) में एक बार फिर बदलाव होने जा रहा है. यूपी में फिर बारिश होने की संभावना जताई गई है. अगले 24 घंटे में यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना (Rain Alert) है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से पहाड़ों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इसका असर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा रहेगा. मौसम विभाग की मानें तो यूपी के कुछ जिलों में गरज चमक की बारिश के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलेगी. साथ ही कई जिलों में बिजली गिरने की भी संभावना है.

मौसम वैज्ञानिकों ने क्या चेतावनी जारी की: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 17- 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने के साथ मौसम में बदलाव आएघा. 19 फरवरी से फिर से मौसम सामान्य होगा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी.

लखनऊ के मौसम पर एक नजर: राजधानी लखनऊ में रविवार को भोर के समय हल्की धुंध मिश्रित कोहरा छाया रहा. सुबह सूरज निकलते ही कोहरा छट गया. आसमान साफ होने और तेज धूप निकलने से दिन के समय गर्मी जैसा मौसम रहा. अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य है. वहीं, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में सुबह भोर के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा.

बांदा सबसे ठंडा जिला: रविवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे ठंडा जिला रहा. यहां पर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है वही सबसे अधिक अधिकतम तापमान झांसी जिले में 31 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.

मौसम वैज्ञानिक क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि 17-18 फरवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलों की आवाजाही रहेगी. इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में कहीं-कहीं वर्षा हो सकती है. अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की सम्भावना है.

