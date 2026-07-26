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यूपी में 24 घंटे बाद शुरू होगी तेज बारिश, आज इन जिलों में RAIN ALERT

27 से 30 जुलाई तक प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना.

UP RAIN ALERT WEATEHR monsoon update thunderstorms expected many districts starting july 27
यूपी में बारिश. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 10:22 AM IST

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लखनऊः पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश शुरू होगी. मौसम विज्ञान विभाग की मानें तो रविवार को भी उत्तर प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहेगा. कुछ स्थानों पर धूप खिलेगी. चलिए जानते हैं मानसून के बारे में.

मौसम विभाग ने 27 जुलाई से फिर एक बार उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय होने की चेतावनी जारी की है. 27 से 30 जुलाई तक प्रदेश में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश होने की संभावना है.

आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर.

UP RAIN ALERT WEATEHR monsoon update thunderstorms expected many districts starting july 27
यूपी में बारिश. (etv bharat)
UP RAIN ALERT WEATEHR monsoon update thunderstorms expected many districts starting july 27
यूपी में बारिश. (etv bharat)



कल कहां हुई ज्यादा बारिश

  1. मेरठ में 33.9 मिलीमीटर
  2. कानपुर देहात में 15.2 मिलीमीटर
  3. कानपुर नगर 12.2 मिलीमीटर

इसके अलावा बाराबंकी में 9 मिलीमीटर, सोनभद्र में 8, प्रयागराज में चार मिलीमीटर, शाहजहांपुर में चार मिलीमीटर, बिजनौर में 6 मिलीमीटर, मुरादाबाद में 7 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई.


पिछले 24 घंटे में 74% कम हुई बारिश

मौसम विभाग की मानें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान अनुमानित बारिश 8.01 मिली मीटर के सापेक्ष 2.8 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 74% कम है. वहीं एक जून से 25 जुलाई तक अनुमानित बारिश 304.01 मिली मीटर के सापेक्ष 240.6 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 21% कम है.


पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 जून से 25 जुलाई तक अनुमानित बारिश 331.7 मिली मीटर के सापेक्ष 238.6 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 28% कम है. वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 265.6 मिली मीटर के सापेक्ष 243.3 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 8% कम है.



लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में शनिवार को दिनभर मौसम शुष्क रहा दिन के समय तेज धूप निकली. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड रहा. दिन में धूप खिलने तथा तापमान में वृद्धि होने के कारण उमस भरी गर्मी रही. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को भी लखनऊ में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा.

फर्रुखाबाद सबसे गर्म: शनिवार को भी उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद सबसे अधिक गर्म जिला रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वही सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 23 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.

मौसम वैज्ञानिक क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान पर निम्न दाब क्षेत्र के चलते यूपी में 26 जुलाई तक मानसून सक्रिय होना शुरू होगा. 27 जुलाई को मानसून तेजी से सक्रिय होगा. इससे यूपी के कई जिलों में तेज बारिश होगी. चार दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहेगी.

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