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UP RAIN ALERT; 15 जिलों में आज गरज चमक संग बारिश की चेतावनी, जानिए मौसम का हाल

यूपी में आज बारिश का अलर्ट. ( Etv Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश हुई. पूर्वी यूपी में सामान्य से 91% कम तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 35% कम बारिश हुई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है.

इन जिलों में बारिश की संभावना: बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, अंबेडकर नगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में बादल बरसने का अलर्ट जारी किया गया है.

आज का मौसम. (Etv Bharat) 33% कम हुई बारिश: अक्टूबर माह की बात की जाए तो 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक अनुमानित बारिश 15.4 मिली मीटर के सापेक्ष 10.2 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 33% कम है. लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा. धूप खिलेगी, कुछ स्थानों पर बादलों की भी आवाजाही हो सकती है. अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.