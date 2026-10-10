UP RAIN ALERT; 15 जिलों में आज गरज चमक संग बारिश की चेतावनी, जानिए मौसम का हाल
कुछ दिनों बाद प्रदेश में अधिकतम-न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 10:23 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश हुई. पूर्वी यूपी में सामान्य से 91% कम तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 35% कम बारिश हुई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है.
इन जिलों में बारिश की संभावना: बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, अंबेडकर नगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में बादल बरसने का अलर्ट जारी किया गया है.
33% कम हुई बारिश: अक्टूबर माह की बात की जाए तो 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक अनुमानित बारिश 15.4 मिली मीटर के सापेक्ष 10.2 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 33% कम है.
लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा. धूप खिलेगी, कुछ स्थानों पर बादलों की भी आवाजाही हो सकती है. अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
आगरा सबसे गर्म जिला: शुक्रवार को प्रदेश का आगरा सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आज भी प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बहुत हल्की बारिश हो सकती है. इसके बाद फिर धीरे-धीरे मौसम ड्राई हो जाएगा, अधिकतम न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी.
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