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UP RAIN ALERT; यूपी में 4 दिन तक गरज चमक संग झमाझम बारिश की चेतावनी, इसके बाद फिर बढ़ेगी गर्मी

झांसी सबसे गर्म जिला, जहां पर अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

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यूपी में झमाझम बरेसेगें काले बदरा, इसके बाद जारी होगा गर्मी का कहर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 10:01 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान और ओले गिरने से जहां व्यापक तौर पर फसलों का नुकसान हुआ. वहीं बारिश और बादलों की आवाजाही से अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी आई. जिसके कारण मार्च माह से ही चल रही हीट वेव कंडीशन से राहत मिली है. लेकिन शनिवार से अचानक फिर कुछ जिलों में गर्मी बढ़ रही है.

धीरे-धीरे पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो रहा है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में और भी वृद्धि होना शुरू हो जाएगा. आने वाले 1 सप्ताह तक अधिकतम तापमान में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है. बता दें, 12 से 15 मई तक उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. बादलों की आवाजाही भी हो सकती है.

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इन जिलों का तापमान सबसे अधिक. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान में शनिवार के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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झांसी सबसे गर्म जिला: शनिवार को उत्तर प्रदेश का झांसी सबसे गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान सुल्तानपुर जिले में 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर कुछ कम होने के कारण 48 घंटे तक मौसम ड्राई बना रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है. वहीं न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ आज से सक्रिय होगा लेकिन उसका असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर ज्यादा नहीं पड़ेगा. वहीं 12 से 15 मई तक कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है.

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