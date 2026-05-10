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UP RAIN ALERT; यूपी में 4 दिन तक गरज चमक संग झमाझम बारिश की चेतावनी, इसके बाद फिर बढ़ेगी गर्मी

यूपी में झमाझम बरेसेगें काले बदरा, इसके बाद जारी होगा गर्मी का कहर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान और ओले गिरने से जहां व्यापक तौर पर फसलों का नुकसान हुआ. वहीं बारिश और बादलों की आवाजाही से अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी आई. जिसके कारण मार्च माह से ही चल रही हीट वेव कंडीशन से राहत मिली है. लेकिन शनिवार से अचानक फिर कुछ जिलों में गर्मी बढ़ रही है. धीरे-धीरे पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो रहा है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में और भी वृद्धि होना शुरू हो जाएगा. आने वाले 1 सप्ताह तक अधिकतम तापमान में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है. बता दें, 12 से 15 मई तक उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. बादलों की आवाजाही भी हो सकती है. इन जिलों का तापमान सबसे अधिक. (Photo Credit; ETV Bharat)