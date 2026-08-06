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यूपी में बनारस में 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश, 55 जिलों में Rain Alert, जानिए आज के मौसम का हाल

बीते 24 घंटों में वाराणसी में सबसे ज्यादा बारिश रिकार्ड दर्ज की गई, मिर्जापुर में स्कूल बंद.

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यूपी में आज का मौसम. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 9:57 AM IST

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लखनऊ/मेरठ/मिर्जापुर: यूपी में मानसून फुलफॉर्म में है. बीते 24 घंटों में वाराणसी में सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. इसी के साथ अन्य कई जिलों में भी अच्छी बारिश हुई है. मौसम विभाग ने गुरुवार को 55 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. चलिए जानते हैं आज के मौसम का हाल.



किस जिले में कितनी बारिश: बुधवार सुबह 8:30 से शाम 5:00 बजे तक मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बारिश वाराणसी जिले में 60 मिली मीटर रिकार्ड की गई. इसके अलावा झांसी जिले में 41.6, मेरठ में 20, आगरा में 14, अलीगढ़ में 8, शाहजहांपुर में 7, हमीरपुर में 13, उरई में 11, आजमगढ़ में 11, अमेठी में 3, अयोध्या में 5, बांदा में 17, प्रयागराज में 18, इटावा में 14,कानपुर नगर में 2, हरदोई में 2.4, बाराबंकी में 7 मिली मीटर बारिश रिकार्ड की गई है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को भी प्रदेश के दोनों पूर्वी तथा पश्चिमी संभागों में मानसून सक्रिय रहेगा. कुछ स्थानों पर भारी बारिश तथा तेज रफ्तार हवाएं चल सकती हैं.

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यूपी में आज का मौसम. (imd lucknow alert)
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यूपी में आज का मौसम. (imd lucknow alert)
इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
शाहजहांपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजीपुर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, महोबा, झांसी, उन्नाव, फतेहपुर, रायबरेली, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली.133% अधिक हुई बारिश पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.4 मिली मीटर के सापेक्ष 14.9 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 133% अधिक है. वहीं, एक जून से लेकर 5 अगस्त तक अनुमानित बारिश 394.01 मिली मीटर के सापेक्ष 296.4 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 25% कम है.पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30% कम हुई बारिश1 जून से 5 अगस्त तक अनुमानित बारिश 421.8 मिलीमीटर के साथ 293.7 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 30% कम है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 355.3 मिली मीटर के साथ 300.3 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 15% कम है.लखनऊ के मौसम पर एक नजरराजधानी लखनऊ में बुधवार को सुबह के समय आसमान साफ रहा. वहीं दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही रही. लखनऊ के कुछ इलाकों में तेज तथा कुछ इलाकों में मध्यम रिमझिम बारिश हुई जो की देर रात तक जारी रही. गुरुवार सुबह भी रिमझिम बारिश जारी है। बुधवार को दिन में आसमान साफ रहने के कारण मंगलवार के मुकाबले अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किए गए जो की सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. दिन में एक दो बार मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 32 व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.फर्रुखाबाद सबसे गर्म: बुधवार को उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद सबसे अधिक गर्म जिला रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वही सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 22 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश के उत्तरी-पश्चिमी भाग पर बने अलग-अलग चक्रवाती परिसंचरणों के प्रभाव से गंगा के मैदानी इलाकों में सुदृढ़ मानसूनी प्रवाह के के कारण प्रदेश में सक्रिय मानसून परिस्थितियों के प्रभाव से पिछली रात 1-2 स्थानों पर बहुत भारी वर्षा के साथ आगामी 2 दिनों के दौरान कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है.

मेरठ में सुबह से बारिश: मेरठ में सुबह से ही बारिश हो रही है, ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिली हैं. बीते कई दिन से गर्मी और उमस से लोग परेशान थे. हालांकि बीते दिन भी कुछ देर बारिश हुई लेकिन उसके बाद फिर उमस से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. लगातार हो रही बारिश के बीच भी कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस कर्मी हाथ में छाता लेकर अपना कर्तव्य निभाते देखे जा सकते हैं.

मिर्जापुर में कक्षा एक से 8 तक के स्कूल बंद

मिर्जापुर डीएम पवन कुमार गंगवार के निर्देश पर बीएसए अनिल कुमार वर्मा ने आदेश पत्र जारी किया है. मिर्जापुर जनपद में दो दिन से लगातार हो रही मानसूनी बारिश से जनजीवन प्रभावित कर दिया है. मौसम विभाग (IMD) ने भारी बारिश, आंधी, बिजली गिरने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का अलर्ट जारी किया है. खराब मौसम को देखते हुए मिर्जापुर जिला प्रशासन ने स्कूलो में छुट्टी घोषित कर दी है. मिर्जापुर जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देश पर बीएसए अनिल कुमार वर्मा ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी बोर्ड के स्कूलों को 6 अगस्त को बंद करने का आदेश पत्र जारी किया है. वहीं शिक्षक हर दिन की तरह स्कूल पहुंचेंगे सरकारी काम करेंगे.

जनहानि, पशु हानि व आर्थिक हानि का सीएम ने लिया संज्ञान

सीएम ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड पर निकल कर प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश हैं. सीएम ने अति वर्षा, आकाशीय बिजली से हुई जन हानि, पशु हानि व आर्थिक हानि का आंकलन कर 24 घंटे में मुआवजा देने को कहा है. प्रभावित परिवारों से संवाद बनाने को कहा है.

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