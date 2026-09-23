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UP RAIN ALERT TODAY; अब 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश में होगी झमाझम बारिश; आज 40 जिलों में  RAIN अलर्ट

लखनऊ और उन्नाव में तेज हवाओं के साथ झमाझम बूंदे गिरी, जानिए मौसम का हाल.

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मानसून की वापसी प्रदेश में बरस रहे बदरा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 2:07 PM IST

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लखनऊ/उन्नाव: उत्तर प्रदेश में मानसून ने यू-टर्न ले लिया है. कुछ जिलों में जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. वहीं पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के करण यूपी के मौसम में एक बार फिर से बदलाव हुआ है. बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है. उन्नाव में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई.

उन्नाव में सुहाना हुआ मौसम, तेज बारिश हुई (Video Credit; ETV Bharat)

इन जिलों में बारिश का अलर्ट: प्रदेश के महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, देवरिया, कौशांबी, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, गोरखपुर, बलिया, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, महाराजगंज, कुशीनगर गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है.

उन्नाव में तेज बारिश: जिले में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई. बारिश के बाद तापमान में गिरावट महसूस हुई और वातावरण ठंडा हो गया. तेज बारिश के कारण सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया. कई स्थानों पर लोगों को जलभराव का सामना करना पड़ा.

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मौसम यूपी का. (Photo Credit; IMD)

समय से पहले वापस हो सकता है मानसून: अगले 2-3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली के शेष भागों, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों, सौराष्ट्र एवं कच्छ, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. अमूमन उत्तर प्रदेश में मानसून वापसी की तिथि 30 अक्टूबर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून वापसी की तिथि 4 अक्टूबर है.

इन सिस्टम की वजह से हो रही है बारिश: पश्चिम-मध्य एवं उससे सटे उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना डिप्रेशन पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए पश्चिम-मध्य एवं उससे सटे उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरे अवदाब (Deep Depression) में तीव्र होने की बहुत संभावना है. आंध्र प्रदेश-दक्षिण ओडिशा तटों को गहरे अवदाब के रूप में पार करने की बहुत संभावना है.

जम्मू एवं आसपास के क्षेत्रों के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण के रूप में स्थित पश्चिमी विक्षोभ अब मध्य क्षोभमंडलीय पछुआ हवाओं में एक गर्त के रूप में दिखाई दे रहा है.

लखनऊ में बारिश: राजधानी लखनऊ में बुधवार को सुबह से ही मौसम अचानक बदला और आसमान में बादल छा गए. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो रही है.

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इन जिलों में अलर्ट (Photo Credit; IMD)

वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होगी. अधिकतम तापमान 33 न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

बस्ती सबसे गर्म जिला: मंगलवार को प्रदेश का बस्ती सबसे अधिक गर्म जिला रहा. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और जम्मू कश्मीर में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर प्रदेश में बुधवार से बारिश का एक नया दौर शुरू होगा, जो कि 27 सितंबर तक जारी रहेगा. इस दौरान प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चल सकती है. आगामी दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी.

ये भी पढ़ें- यूपी में होने वाली है मानसून की वापसी; 23 से 26 सितंबर तक प्रदेश में होगी झमाझम बारिश

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