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UP RAIN ALERT TODAY; 30 जिलों में आज झमाझम बारिश की संभावना, यहां गिर सकती है बिजली

जानिए यूपी के किन जिलों में आज हो सकती बारिश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी यूपी में अनुमानित बारिश 5.2 मिलीमीटर के हिसाब से 4.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 8% कम हुई. पश्चिमी यूपी में अनुमानित बारिश 4.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 1.9 मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 60% कम है.

बता दें, गुरुवार को दोनों संभागों में बूंदाबांदी होने के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई, खास तौर से पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी और पश्चिमी यूपी में कुछ इलाकों में हल्की तो कहीं भारी बारिश हुई.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने शुक्रवार को बादल गरजने और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही 30 जिलों में बारिश होने की संभावना है.

इन जिलों में बारिश की संभावना: मथुरा, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, देवरिया, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बस्ती, वाराणसी, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, जौनपुर, आजमगढ़, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र में बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

4 प्रतिशत कम हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से 17 सितंबर तक अनुमानित बारिश 703 मिली मीटर के सापेक्ष 672 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 4% कम है.

लखनऊ में रेन अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. दिन में कहीं-कहीं बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

वेदर अलर्ट. (Photo Credit; IMD)

बांदा सबसे गर्म जिला: गुरुवार को प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान मेरठ में 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि अरब सागर से आ रही नमी के प्रभाव से शुक्रवार को प्रदेश में कुछ स्थानों पर बादल गरजने-बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवाओं के साथ हुई हल्की से मध्यम बारिश के दौर में उत्तरोत्तर कमी के साथ 20 सितंबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 22 सितंबर को पूरे प्रदेश में थम जाने के साथ ही मौसम ड्राई हो जाने की संभावना के बीच 19 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान से मानसून वापसी शुरू होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं.



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