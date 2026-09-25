UP RAIN ALERT TODAY; 51 जिलों में आज तेज बारिश की संभावना, अयोध्या में स्कूलों में छुट्टी
कई जिलों में आज बिजली गिरने की संभावना, जानिए आज के मौसम का हाल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 10:25 AM IST
लखनऊ/अयोध्या: यूपी में मानसून की वापसी के कारण प्रदेश में कई जगहों पर गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो रही है. कई जिलों में तो रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है. लगातार हो रही बारिश और बादल छाए रहने के कारण अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई है. अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई. इसी क्रम में शुक्रवार को हुई बारिश के प्रभाव से दिन के अधिकतम तापमान में 8°C तक की गिरावट दर्ज की गई.
बता दें कि अयोध्या में भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने शुक्रवार को नर्सरी से लेकर इंटरमीडिएट तक के सभी बोर्डों के विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है. जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के निर्देश पर जारी आदेश के बाद जिले के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शुक्रवार को शिक्षण कार्य नहीं होगा.
डीएम ने स्पष्ट किया है कि ये आदेश केवल नियमित शिक्षण कार्य के लिए है. जिन विद्यालयों में पहले से परीक्षाएं निर्धारित हैं, वहां परीक्षा कार्यक्रम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे विद्यालयों में परीक्षाएं निर्धारित समय के अनुसार आयोजित की जाएंगी.
वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 48 घंटे तक प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. इस दौरान कहीं-कहीं 40 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चलेगी साथ ही साथ गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है.
बहुत भारी बारिश की संभावना इन जिलों में अधिक: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और आस पास के क्षेत्र में चेतावनी जारी की गई है.
मूसलाधार बारिश का अलर्ट इन जिलों में अधिक: प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, अंबेडकर नगर, हमीरपुर, महोबा एवं आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.
बादल गरजने/बिजली गिरने का अलर्ट इन जिलों में: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मैनपुरी, इटावा, औरैया, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.
24 घंटे में 24% अधिक बारिश: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 4.3 मिली मीटर के सापेक्ष 5.3 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 24% अधिक है. वहीं उत्तर प्रदेश में 1 जून से 24 सितंबर तक अनुमानित बारिश 730 मिली मीटर के सापेक्ष 685 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 6% कम है.
लखनऊ में रेन अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में गरज चमक के साथ कहीं तेज तो कहीं मूसलाधार बारिश होने के साथ आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की जाएगी. अधिकतम तापमान 27 तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
आगरा सबसे गर्म जिला: गुरुवार को प्रदेश का आगरा सबसे अधिक गर्म जिला रहा, यहां पर अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि दक्षिणी उड़ीसा-उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर दबाव के चलते पूर्वांचल में हो रही वर्षा में व्यापक वृद्धि हो सकती है. साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे प्रदेश में तेज सतही हवाओं के साथ 27 सितम्बर तक भारी बारिश की संभावना है.
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