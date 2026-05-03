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UP Rain Alert; 28 जिलों में गरज-चमक के साथ आंधी-झमाझम बारिश का अलर्ट, जानिए आज के मौसम का हाल

लखनऊ में झमाझम रेन, आज इन जिलों में अलर्ट जारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में हल्की बारिश और ओले गिरने से मौसम ठंडा हो गया है. लोगों को लू और गर्मी से राहत मिली है. अब फिर से मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को भी प्रदेश के तराई वाले इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. वहीं 11 से अधिक जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट जारी किया है. यहां होगी बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat) सोमवार को पूर्वी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश,आंधी, तूफान चलने का अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 4-5 दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में रुक-रुक कर बारिश-आंधी आने की संभावना है. जिससे अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी. इन जिलों में बादल गरजने-हल्की बारिश का अलर्ट: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, औरैया, कानपुर देहात में बारिश की चेतावनी जारी की गई है.