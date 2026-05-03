UP Rain Alert; 28 जिलों में गरज-चमक के साथ आंधी-झमाझम बारिश का अलर्ट, जानिए आज के मौसम का हाल
लखनऊ में रविवार सुबह करीब 5 बजे अचानक मौसम ने ली करवट, बारिश, उरई सबसे गर्म जिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 10:34 AM IST|
Updated : May 3, 2026 at 10:41 AM IST
लखनऊ: यूपी में हल्की बारिश और ओले गिरने से मौसम ठंडा हो गया है. लोगों को लू और गर्मी से राहत मिली है. अब फिर से मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को भी प्रदेश के तराई वाले इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. वहीं 11 से अधिक जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट जारी किया है.
सोमवार को पूर्वी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश,आंधी, तूफान चलने का अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 4-5 दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में रुक-रुक कर बारिश-आंधी आने की संभावना है. जिससे अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी.
इन जिलों में बादल गरजने-हल्की बारिश का अलर्ट: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, औरैया, कानपुर देहात में बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
तेज रफ्तार हवा चलने का अलर्ट: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया
लखनऊ में ऐसा रहेगा वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को राजधानी लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. आसमान साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी, अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
लखनऊ में आज सुबह करीब 5 बजे अचानक मौसम ने करवट लिया और तेज रफ्तार बारिश शुरू हो गई. लगभग 20 से 25 मिनट तेज रफ्तार बारिश होने से सुबह के समय मौसम सुहावना बना रहा.
उरई सबसे गर्म जिला: शनिवार को उत्तर प्रदेश का उरई सबसे गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि रविवार को उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर गरज-चमक के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर आंधी चलने की भी संभावना है. वहीं 4 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी तूफान चलने का सिलसिला शुरू होगा, जो कि आगामी 2-3 दिनों तक जारी रहेगा, जिससे प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी.
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