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UP RAIN ALERT; बारिश में भीग गए नौतपा, 5 दिन फिर बारिश का अलर्ट, जानिए मौसम का हाल

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में बारिश की चेतावनी, पूर्वी उत्तर प्रदेश मौसम रहेगा ड्राई. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पिछले दिनों सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में आंधी पानी और ओले गिरने का सिलसिला कम होगा. प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में आज और आने वाले 5-6 दिनों तक कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और तेज रफ्तार हवा चल सकती है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहेगा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दो-तीन दिन बाद कुछ स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश और आंधी चलने की संभावना है. बता दें कि यूपी में इस वक्त नौतपा चल रहे हैं. 25 मई से नौतपा दो जून तक रहेंगे. यहां आज हो सकती है बारिश (Photo Credit; ETV Bharat)