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मानसून 'कमिंग सून', 'बादलों की सेना' ने यहां डाला डेरा, जानिए कितने घंटे बाद यूपी को सलामी देगी बारिश

खत्म हुआ इंतजार आ रहा मानसून. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में मानसून कमिंग सून है. मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी के मुताबिक बादलों ने बंगाल और बिहार में डेरा डाल दिया है. अगले 48 घंटो में इन दोनों ही राज्यों में मानसून पूरी तरह से छा जाएगा. इसके बाद 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश के रास्ते बादल यूपी में दाखिल होंगे. तीन से चार दिनों में मानसून पूरे यूपी में छा जाएगा. मौसम विभाग की मानें तो अब अगले 3-4 दिनों के बाद उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मानसून बारिश देखने को मिल सकती है. मौसम विज्ञानी क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह का कहना है कि 28 जून से प्रदेश में बारिश का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है. इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि की सम्भावना के दृष्टिगत दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनने की सम्भावना है. अभी इन जिलों में आना बाकी. (Photo Credit; ETV Bharat)