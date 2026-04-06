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यूपी के 10 जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, ओलावृष्टि ने किसानों की बढ़ाई परेशानी, 8-9 अप्रैल को तूफानी बारिश की अभी से चेतावनी जारी

मौसम विभाग की चेतावनी जारी, आठ और 9 अप्रैल को होगी तूफानी बारिश के साथ ओलावृष्टि

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ओलावृष्टि से गेंहू की फसल प्रभावित (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 10:29 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के लगातार सक्रिय होने की वजह से अधिकांश जिलों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है. मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 7 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. ये विक्षोभ 8 अप्रैल तक पूरे प्रदेश को अपने गिरफ्त में ले लेगा. जिसकी वजह से 8 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है. साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा के साथ बिजली गिरने तथा ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है.

पश्चिमी-पूर्वी यूपी में बारिश से जनजीवन प्रभावित

पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है. वहीं प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में कुछ स्थानों पर बादल गरजे के साथ कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हुई. इसके अलावे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कही-कही तेज रफ्तार से हवा चली. यूपी में बीते 48 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ तूफानी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया था. कई स्थानों पर पेड़ के गिरने और ओलावृष्टि से किसानों का काफी नुकसान भी हुआ है.

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मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी (Photo Credit; ETV Bharat)

10 जिलों में जमकर बरसी बदरा
बीते 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में जमकर बारिश हुई है. इन जिलों की बात करें तो अयोध्या में 10.5 मिमी, बांदा 13.4, कानपुर नगर 20.6, कानपुर देहात 8.4, उन्नाव 6.3, लखनऊ 5.5, बाराबंकी 6.3, अमेठी 6.5, महोबा 7 और ललितपुर 6.3 मिमी बारिश दर्ज की है.

जिलाबारिश मिमि
अयोध्या 10.5
बांदा13.4
कानपुर नगर20.6
कानपुर देहात8.4
उन्नाव6.3
लखनऊ5.5
बाराबंकी6.3
अमेठी6.5
महोबा 7.0
ललितपुर6.3

लखनऊ का तापमान रहेगा 33 डिग्री

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ के आसमान में बादल छाये रहेंगे. कहीं कहीं आसमान साफ रहेगा. राजधानी का सोमवार को अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

वहीं राजधानी लखनऊ में रविवार को सुबह के समय तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं चली. लेकिन धूप निकलने के साथ ही हवाओं का असर खत्म हो गया और दिन में तेज धूप खिली. बारिश के बाद निकले तेज धूप ने लखनऊ वासियों परेशान रहे. वहीं शाम को एक बार फिर से मौसम में करवट ली और काले बादल आसमान में छा गए. कुछ देर बाद तेज रफ्तार हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे दिन में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली. अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.

वाराणसी सबसे गर्म जिला
उत्तर प्रदेश का वाराणसी रविवार को सबसे अधिक गर्म जिला रहा जहां पर अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है वही सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस कम है.

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बारिश का पूर्वानुमान (Photo Credit; ETV Bharat)

8 अप्रैल को प्रदेशभर में बारिश की चेतावनी

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब के आसपास पश्चिमी विक्षोभ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बने चक्रवाती का प्रभाव रविवार को भी रहा. जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई. सोमवार से इसके कमजोर पड़ने से प्रदेश के मौसम में आंशिक सुधार के कारण तापमान में मामूली बढ़त देखने को मिलेगा. जबकी 7 अप्रैल से अगले पश्चिमी विक्षोभ के प्रदेश के पश्चिमी भाग से शुरू होकर मध्यवर्ती भाग तक पहुंचने की संभावना है. यही विक्षोभ 8 अप्रैल को पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लेगा. जिसके चलते प्रदेश के कई इलाकों में तूफानी बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा और ओलावृष्टि की संभावना है.

किसानों ने उठाई मुआवजे की मांग

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद में रविवार को अचानक हुई बेमौसम बरसात के साथ ही आफत के ओले भी गिरे. इस ओलावृष्टि के चलते किसानों का काफी नुकसान हुआ है. सबसे ज्यादा प्रभावित गेंहू की फसल है, जिसके भींगने के बाद सड़ने का खतरा पैदा हो गया है. किसानों ने सरकार से सर्वे कराकर उचित मुआवजा की मांग की है. सबसे ज्यादा प्रभावित जिले के शिकोहाबाद, जसराना और सिरसागंज तहसील क्षेत्र रहे. कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. ओमकार यादव ने भी माना कि बरसात और ओलावृष्टि से गेंहू या तो सड़ जाएगा या फिर काला पड़ जायेगा जिससे किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल सकेगा. इसके अलावा भूसा खराव होने से पशुओं के सामने चारे का भी संकट रहेगा.

यह भी पढ़ें : UP RAIN ALERT: मेरठ समेत कई जिलों में भारी बारिश, ओले और बिजली गिरने से किसान परेशान, अगले 5 दिन के लिए अलर्ट जारी

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