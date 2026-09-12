यूपी के 34 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, जानिए कब तक जारी रहेगा ऐसी बारिश का सिलसिला
मौसम विभाग ने फिर जारी की चेतावनी, बीते 34 घंटे में मानसून की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 12:05 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब मानसून की रफ्तार धीमी पड़ रही है. जिसकी वजह से भारी बारिश और क्षेत्रफल में भी कमी आई है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश जारी है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है.
उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 6.4 की जगह 5.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 10% काम है. वहीं 1 जून से 11 सितंबर तक अनुमानित बारिश 658 मिलीमीटर के हिसाब से 655 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य है.
आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट: चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, वाराणसी, चंदौली, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, बरेली, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, शामली, अलीगढ़, मथुरा, एटा, कासगंज, बदायूं, इटावा, सहित, आसपास के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.
लखनऊ में बारिश की चेतावनी: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
अयोध्या सबसे गर्म जिला: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का अयोध्या सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बाराबंकी जिले में 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तरी-पश्चिमी और पश्चिमी-मध्य बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण यूपी में बारिश में थोड़ा इजाफा हो सकता है. 48 घंटों के बाद बारिश में कमी आने की संभावना है.
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