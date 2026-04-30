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गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज में बारिश, आज 11 जिलों में गरज-चमक संग Rain Alert, यूपी में आज का मौसम कैसा रहेगा?

गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज समेत इन जिलों हुई बारिश: बुधवार को गोरखपुर जिले में सुबह 8:30 से शाम 5:00 बजे तक 19 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई. इसके अलावा वाराणसी मैं 14 मिलीमीटर, प्रयागराज में 11 मिलीमीटर, आजमगढ़ में 5 मिलीमीटर तथा अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर, बलिया, सोनभद्र में हल्की बारिश हुई.

लखनऊः यूपी में बेमौसम बारिश ने गर्मी से जूझ रहे लोगों को खासी राहत दे दी है. मौसम विज्ञानियों की मानें तो आज भी यूपी के 11 जिलों बारिश की संभावना है. वहीं, कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है. इसके साथ ही कई जिलों में 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं चल सकती हैं. कुछ जगहों पर बिजली गिरने की संभावना है.

यूपी में एक बार फिर बांदा जिला सबसे गर्म रहा. बुधवार को यहां अधिकतम तापमान 45.8°C रिकॉर्ड किया गया. इसी क्रम में वाराणसी में 100 किमी/घंटा से अधिक गति के झोकों के साथ प्रदेश के अनेक भागों में 50-60 किमी/घंटा से तेज रफ़्तार की झोंकेदार हवाएं चलीं.

आगरा और लखनऊ में कल हुई बारिश. (etv bharat)

बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रवि दास नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर एवं आस पास के क्षेत्र ।

एक नजर इस पर भी. (imd lucknow)

आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी एवं आस पास के क्षेत्र.

एक नजर इस पर भी. (etv bharat gfx)

एक नजर इस पर भी. (imd lucknow)

इन जिलों में बिजली गिरने की संभावना

बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आस पास के क्षेत्र.

आखिर बारिश अचानक क्यों हो रही: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तरी पाकिस्तान एवं संलग्न जम्मू कश्मीर के आसपास चक्रवाती विक्षोभ बना है. यह पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए नागालैंड की ओर बढ़ रहा है. इस वजह से यूपी में बारिश हो रही है. इस वजह से यूपी के कई जिलों में आंधी और बारिश आ रही है.



लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में बुधवार को सुबह के समय आसमान साफ रहा तेज धूप निकली. वहीं दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट लिया और आसमान में काले बादल छा गए. थोड़ी ही देर बाद 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चलने लगी हवा के साथ ही कुछ देर तक हल्की बारिश हुई. पिछले कई दिनों से पड रही भीषण गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली. तेज रफ्तार हवाओं के चलने तथा मौसम में नमी होने के कारण शाम के समय मौसम सुहाना बना रहा. अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किए गए जो की सामान्य वह न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.





आज भी बादल छाए रहेंगे: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. बादल छाए रहने के कारण अधिकतम तापमान में बुधवार के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है. अधिकतम तापमान 34 न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.





मौसम विज्ञानी क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में जारी वर्तमान बेमौसम बारिश बिना किसी विशेष परिवर्तन के गुरुवार तक जारी रहेंगी. प्रदेश के मध्यवर्ती व पूर्वांचल के इलाकों में आगामी 24 घण्टों के दौरान 2-4°C की गिरावट आने के उपरान्त वर्षा में संभावित कमी आएगी. इसके बाद 4-5 मई को अगले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रादेशिक वर्षा में फिर से बढ़ोत्तरी होने से तापमान में पुनः गिरावट आने की सम्भावना है.









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