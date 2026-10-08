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यूपी में अक्टूबर में बारिश...वो भी गरज-चमक वाली, मानसून कब जाओगे?, जानिए मौसम का हाल

यूपी आज का मौसम. ( etv bharat )

लखनऊः यूपी में अक्टूबर में भी बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने आज यूपी के 30 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. कई जिलों में गरज-चमक संग बिजली गिरने और आंधी चलने की संभावना जताई गई है. चलिए जानते हैं आज के मौसम के हाल के बारे में.

इन जिलों में तेज आंधी का अलर्ट

प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर एवं आसपास.