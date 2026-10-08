यूपी में अक्टूबर में बारिश...वो भी गरज-चमक वाली, मानसून कब जाओगे?, जानिए मौसम का हाल
यूपी के 30 जिलों में गरज चमक संग बारिश की संभावना, बिजली गिरने व आंधी की भी चेतावनी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 11:32 AM IST
लखनऊः यूपी में अक्टूबर में भी बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने आज यूपी के 30 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. कई जिलों में गरज-चमक संग बिजली गिरने और आंधी चलने की संभावना जताई गई है. चलिए जानते हैं आज के मौसम के हाल के बारे में.
इन जिलों में तेज आंधी का अलर्ट
प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर एवं आसपास.
प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर.
पिछले 24 घंटे में 48% अधिक बारिश
पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 2.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 3.5 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो की 48% अधिक है.
इन जिलों में सबसे अधिक बारिश
- अंबेडकर नगर में 36 मिलीमीटर
- अयोध्या में 13 मिलीमीटर
- बहराइच में 15 मिलीमीटर
- गोंडा में 15 मिलीमीटर
- जौनपुर में 17 मिलीमीटर
- लखीमपुर खीरी में 23 मिलीमीटर
- श्रावस्ती में 19 मिलीमीटर
- महाराजगंज में 13 मिलीमीटर
- बस्ती में 10 मिलीमीटर
- बाराबंकी में 7 मिलीमीटर
लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में बुधवार आसमान साफ रहा. कुछ जगहों पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चली. हल्की बूंदाबांदी व बादलों की आवाजाही भी होती रही. शाम के समय तेज रफ्तार ठंडी हवाओं ने हल्की ठंडक का अहसास भी कराया. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी कुछ स्थानों पर 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चल सकती है. वही हल्की बारिश होने की भी संभावना है.
आगरा सबसे गर्म: उत्तर प्रदेश का आगरा बुधवार को भी सबसे अधिक गर्म रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 36. 5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान सोनभद्र जिले में 21 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक क्या बोले: डॉ अतुल सिंह ने बताया कि दो-तीन दिन बाद मौसम फिर से शुष्क होगा जिससे आसमान साफ होगा. इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है.
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