रायबरेली में ट्यूबवेल पर सो रहे किसान की पीट-पीटकर हत्या, खून से लथपथ मिला शव

पिछले 5 सालों से घर के बजाय ट्यूबवेल पर ही रहता था, वहीं से खेती-किसानी का पूरा काम संभालता था.

Photo Credit; ETV Bharat
ट्यूबवेल पर सो रहे युवा किसान की निर्मम हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
​रायबरेली: जिले में ट्यूबवेल पर सो रहे एक युवक की सोमवार को निर्मम हत्या कर दी गई. अज्ञात हमलावरों ने युवक के सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया. पुलिस जांच में जुटी.

घटना चंदापुर थाना क्षेत्र के ओया गांव की है. बता दे मृतक की पहचान विनीत सिंह उर्फ समरजीत सिंह (35), पुत्र स्व. सुरेश सिंह के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, विनीत रोज की तरह अपने नलकूप (ट्यूबवेल) पर सोने गया था. सुबह जब कुछ मजदूर धान की कटाई के लिए वहां पहुंचे, तो चारपाई पर विनीत का शव खून से लथपथ पड़ा देख उनके होश उड़ गए. मजदूरों के शोर मचाने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे.

भाई अमरजीत सिंह उर्फ पिंकू सिंह ने बताया कि विनीत पिछले 5 सालों से घर के बजाय ट्यूबवेल पर ही रहता था और वहीं से खेती-किसानी का पूरा काम संभालता था. हमारे भाई की किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं थी. सुबह जब हमें सूचना मिली तो हम मौके पर पहुंचे. उसके सिर में गहरे घाव थे. किसने इतनी बेरहमी से मारा, कुछ पता नहीं चल पा रहा है.

हत्या की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) संजीव सिन्हा पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. एएसपी ने बताया कि युवक ट्यूबवेल पर सोया हुआ था, तभी किसी ने उसके सिर पर वार कर हत्या कर दी. ​उन्होंने कहा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. किसने हत्या की इसका पता लगाने के लिए स्पेशल टीमें लगा दी गई हैं. मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

