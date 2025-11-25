ETV Bharat / state

रायबरेली में ट्यूबवेल पर सो रहे किसान की पीट-पीटकर हत्या, खून से लथपथ मिला शव

​रायबरेली: जिले में ट्यूबवेल पर सो रहे एक युवक की सोमवार को निर्मम हत्या कर दी गई. अज्ञात हमलावरों ने युवक के सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया. पुलिस जांच में जुटी.

घटना चंदापुर थाना क्षेत्र के ओया गांव की है. बता दे मृतक की पहचान विनीत सिंह उर्फ समरजीत सिंह (35), पुत्र स्व. सुरेश सिंह के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, विनीत रोज की तरह अपने नलकूप (ट्यूबवेल) पर सोने गया था. सुबह जब कुछ मजदूर धान की कटाई के लिए वहां पहुंचे, तो चारपाई पर विनीत का शव खून से लथपथ पड़ा देख उनके होश उड़ गए. मजदूरों के शोर मचाने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे.