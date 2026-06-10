UP में अगले साल से प्रोफेशनल हॉकी लीग की शुरुआत; प्रदेश के खिलाड़ी होंगे मालामाल
सरकार, निदेशालय और हॉकी एसोसिएशन के सहयोग से उत्तर प्रदेश की हॉकी और पल्लवित हो रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 9:50 AM IST
लखनऊ: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के सीनियर, जूनियर महिला और पुरुष हॉकी खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश हॉकी एसोसिएशन अब अपनी प्रोफेशनल हॉकी लीग शुरू करने जा रहा है. अगले साल इसका आयोजन लखनऊ में किया जाएगा.
इससे उत्तर प्रदेश के युवा हॉकी खिलाड़ियों को न केवल आर्थिक लाभ होगा बल्कि उनका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेलने का अनुभव भी बेहतरीन होगा. लीग के माध्यम से यूपी के खिलाड़ी देश-विदेश के अच्छे प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस कर सकेंगे.
UP हॉकी लीग की होगी शुरुआत: हॉकी इंडिया के मुख्य चयनकर्ता और उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक ओलंपियन आरपी सिंह ने बताया कि निश्चित तौर पर अगले साल हम प्रदेश स्तर की प्रोफेशनल लीग शुरू करने जा रहे हैं. इसमें खिलाड़ियों को अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलेगा और उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन भी आसान हो जाएगा. हम लखनऊ में ही इस लीग का आयोजन करेंगे.
उन्होंने बताया कि आने वाले एशियाड में भारतीय टीम इस समय बेंगलुरु में अभ्यास कर रही है और उसमें भी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं. निश्चित तौर पर इस बार फिर हम गोल्ड मेडल जीतेंगे महिला और पुरुष दोनों वर्गों में जीत हासिल करेंगे.
भारतीय टीम में यूपी का जलवा: हॉकी इंडिया के मुख्य चयनकर्ता और उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक ओलंपियन आरपी सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश हमेशा से हॉकी में बेहतरीन रहा है. यहां मेजर ध्यान चंद, केडी सिंह बाबू, मोहम्मद शाहिद, रविंद्र पाल सिंह जैसे अनेक बेहतरीन खिलाड़ी हुए हैं.
सरकार, निदेशालय और हॉकी एसोसिएशन के सहयोग से उत्तर प्रदेश की हॉकी और पल्लवित हो रही है. उप्र खेल निदेशक ने बताया कि हाल ही में युवाओं के एशिया कप में हमारी दोनों टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया है. पुरुष टीम चैंपियन बनी और महिला टीम ने कांस्य पदक जीता. पुरुष टीम के कप्तान केतन कुशवाहा के अलावा चार अन्य खिलाड़ी लखनऊ स्पोर्ट्स हॉस्टल की उपज हैं. हमको इस बात पर गर्व है.
उन्होंने बताया कि हमारे 5 खिलाड़ी अभी हाल ही में अंडर-18 एशिया कप चैंपियन भारतीय टीम का हिस्सा हैं. इसके अलावा हमारी महिला टीम में भी कई खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की हैं. यह टीम वहां कांस्य पदक जीत कर आई है. जापान के काका मिगाहारा में आयोजित पुरुष अंडर-18 जूनियर एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने मेजबान जापान को 4-1 से पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया.
इस ऐतिहासिक सफलता में उत्तर प्रदेश के पांच खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा. टीम के कप्तान केतन कुशवाहा, शाहरुख अली, प्रह्लाद राजभर, राहुल यादव और रोमित पाल ने पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई. यह पांचों खिलाड़ी लखनऊ स्पोर्ट्स हॉस्टल के प्रशिक्षु रहे हैं. इनकी कामयाबी से उत्साहित हॉकी और खेल निदेशालय ने यूपी के नवोदय हॉकी खिलाड़ियों को मालामाल करने की ठानी है.
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में हमारे हॉस्टल हैं, जहां हॉकी खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उनके रहने, खाने, पढ़ने के सारे इंतजाम सरकार की ओर से फ्री होते हैं. हम सब जूनियर से लेकर सीनियर तक समय-समय पर ट्रायल कराकर 25 खिलाड़ियों का पूल बनाते हैं और फिर उनके स्पेशल कैंप लगते हैं. इस प्रोसीजर के दम पर हम उत्तर प्रदेश में हॉकी की तरक्की होते देख रहे हैं.
यह भी पढ़ें: 1 तोला सोना VS 1 किलो हाथी दांत, कौन महंगा?, कहां फिर खुला तस्करी का खेल, जानिए