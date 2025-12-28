ETV Bharat / state

गल्फ देशों में बजेगा उत्तर प्रदेश का डंका, पीएम मोदी के इस कदम से बढ़ेगा व्यापार, इन पांच देशों में जाएगा यहां का उत्पाद

गल्फ देशों में होगा यूपी के उत्पादों का निर्यात. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : अमेरिकी टैरिफ के संकट से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के निर्यातकों के लिए राहतभरी खबर है. केंद्र सरकार और ओमान संग कोम्प्रिहैंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीईपीए) से व्यापार बढ़ने जा रहा है. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के विशेषज्ञ का कहना है, ओमान गल्फ को-ऑपरेशन कॉउन्सिल (जीसीसी) देश में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. ओमान से अभी तक कानपुर का जो सालाना कारोबार 400-500 करोड़ रुपये था. वो तो बढ़ेगा ही. साथ ही अन्य पांच देशों- कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब व यूएई में भी अब कारोबार विस्तार की सम्भावनाएं उभरी हैं. अन्य देशों में बिजनेस का मिलेगा विकल्प : फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने कहा, उप्र व कानपुर से बड़ी मात्रा में मीट उत्पाद भी गल्फ देशों को निर्यात किए जाते रहे हैं. ऐसे में अब यहां के निर्यातकों को अमेरिका के अलावा अब इन देशों में कारोबार का विकल्प मिलेगा. सरकार की सराहनीय पहल : लेदर कारोबारी प्रेरणा वर्मा का कहना है, गल्फ देशों संग कारोबार करने का मौका मिलेगा, ये केंद्र की एक सराहनीय पहल है. पिछले लगातार कुछ माहों से कारोबार ठप है. हालांकि अब नए देशों में हम गल्फ देशों को अपने उत्पाद भेज सकेंगे.