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वैश्विक चुनौतियों को पछाड़ अमेरिकी बाजार में छाए यूपी के उत्पाद, जानिए कैसे?

कानपुर: दुनिया का सबसे ताकतवर देश और उस देश के बाजारों में उत्तर प्रदेश के उत्पादों का जलवा. तमाम वैश्विक चुनौतियों और मंदी के बाद भी यूपी के निर्यातकों ने अमेरिकी बाजारों में अपना डंका बजा दिया है. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट यानी 'फियो' की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी से अमेरिका को होने वाला सालाना निर्यात अब 35 हजार करोड़ रुपये को पार कर चुका है.

बढ़ रहा व्यापार: साल 2025 की शुरुआत में भले ही कारोबारियों के सामने कुछ मुश्किलें आईं, लेकिन उसके बाद यूपी के निर्यातकों ने ऐसा कमबैक किया कि दुनिया देखती रह गई. अब विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले एक से दो साल में यह आंकड़ा 50 हजार करोड़ रुपये सालाना तक पहुंचने वाला है.

साल 2017-18 में जब यूपी का निर्यात कारोबार 88 हजार करोड़ रुपये पर पहुंचा था. उसी समय से अमेरिका संग निर्यात कारोबार अच्छे स्तर पर पहुंच चुका था. इसके बाद हर साल अमेरिका से कारोबार बढ़ता गया. साल 2023-24 में जब यूपी का निर्यात कारोबार 1,70,354 करोड़ रुपये पर था, तो यूपी और अमेरिका के बीच 31 हजार करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था. इसके अगले साल ही ये आंकड़ा 34 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया.- आलोक श्रीवास्तव, यूपी प्रमुख, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन





वजह क्या है: एक्सपर्ट कहते हैं कि जनवरी 2025 से अगस्त 2025 में यूपी और अमेरिका के बीच निर्यात कारोबार में 18 से 31 प्रतिशत तक की गिरावट भी आई मगर, जिस तरह टैरिफ की दरों का असर कम हुआ, वैसे-वैसे यूपी के उत्पादों की मांग बढ़ती गई. दूसरे देशों के मुकाबले भारत और उत्तर प्रदेश संग अमेरिका के निर्यात कारोबार की स्थिति अच्छी होने के पीछे एक सबसे बड़े कारण उस देश की सॉलिड परचेजिंग पावर है.

कानपुर के प्रोडक्ट की डिमांड (Photo Credit: ETV Bharat)



सरकार का मिला साथ: इस पूरे मामले को लेकर फीटा के महासचिव और कारोबारी उमंग अग्रवाल ने बताया कि निश्चित तौर पर अमेरिका एक शक्तिशाली देश है. जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना कार्यभार संभाला तो उन्होंने भारत को दबाने का प्रयास किया. टैरिफ की बढ़ी हुई दरों को लागू करना, इसकी बानगी भी रही लेकिन, जितनी दिक्कतें, कठिनाइयां यूपी के निर्यातकों के सामने आईं तो उन्होंने हार नहीं मानी. बुरे दौर को एक चैलेंज के तौर पर स्वीकार करते हुए नए उत्पाद बनाए और सरकार का साथ लेकर उन्हें अमेरिका के बाजारों तक पहुंचाया. इसका परिणाम ये रहा, कि उन्हें देर से ही सही मगर ऑर्डर मिलते रहे और उनका कारोबार खिल उठा.

अमेरिकी बाजारों में बजा यूपी का डंका (Photo Credit: ETV Bharat)

हमेशा की तरह हमारे निर्यातकों ने अपने उत्पादों और कारोबार पर अपना फोकस रखा. जब कारोबार बढ़ता गया, तो निर्यात का असर भी देखने को मिला. जो प्रदेश की एमएसएमई इकाइयां हैं, उनके लिए सरकार ने संकट के समय जो सहूलियतें दीं, उनका भी लाभ उद्यमियों ने लिया. इससे उनके कारोबार पर कुछ माह के लिए असर पड़ा लेकिन, फिर स्थितियां बेहतर हो गईं और नतीजा सबके सामने है.- रोहित गुप्ता, उद्यमी

साल दर साल बढ़ता ग्राफ (Photo Credit: ETV Bharat)

तमाम वैश्विक उतार-चढ़ावों और चुनौतियों के बावजूद उत्तर प्रदेश के हुनर ने सात समंदर पार अमेरिका में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है. 35 हजार करोड़ से 50 हजार करोड़ रुपये सालाना की यह छलांग सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह यूपी के उद्यमियों की मेहनत, उनके उत्पादों की बेहतरीन क्वालिटी और संकट से उबरकर शानदार कमबैक करने के जज्बे की कहानी है.

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