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लखीमपुर खीरी में बकरी के लालच में पिंजरे में फंसा शिकारी तेंदुआ

बेलरायां वन रेंज क्षेत्र के इंद्रनगर गांव और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से तेंदुए की लगातार आवाजाही देखी जा रही थी. ग्रामीणों ने कई बार खेतों और आबादी के नजदीक तेंदुए को घूमते हुए देखा था, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ था. ग्रामीण शाम ढलते ही घरों में दुबकने को मजबूर थे और बच्चों और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे.

लखीमपुर खीरी: बेलरायां वन रेंज क्षेत्र में पिछले कई दिनों से ग्रामीणों की नींद उड़ाने वाला तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया. तिकुनियां वन बीट की सूरतनगर ग्राम पंचायत के इंद्रनगर गांव में मंगलवार सुबह करीब 4 बजे शिकार की तलाश में निकला तेंदुआ बकरी के लालच में पिंजरे में घुस गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित कब्जे में ले लिया. तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

ग्रामीणों की लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद वन विभाग ने तिकुनियां वन बीट के अंतर्गत सूरतनगर ग्राम पंचायत के इंद्रनगर गांव में बहादुर सिंह के खेत में पिंजरा लगाया था. तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे में चारे के रूप में एक बकरी बांधी गई थी. मंगलवार तड़के करीब 4 बजे शिकार की तलाश में निकला तेंदुआ बकरी के लालच में पिंजरे के भीतर पहुंच गया और उसमें कैद हो गया.

सुबह ग्रामीणों ने पिंजरे में तेंदुए को देखा तो क्षेत्र में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही बेलरायां वन रेंज के रेंजर भूपेंद्र सिंह, वन दरोगा अजीत यादव, वन विभाग की टीम और एसटीपीएस के जवान मौके पर पहुंच गए. टीम ने सुरक्षा के बीच तेंदुए को अपने कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय पहुंचाया.



वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पकड़ा गया तेंदुआ लगभग 5 से 6 साल का नर है. फिलहाल उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है. चिकित्सकीय जांच और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा.



लगातार वन्यजीवों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए वन विभाग ने क्षेत्र के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. वन विभाग का कहना है कि यदि किसी क्षेत्र में तेंदुआ या अन्य वन्यजीव दिखाई दे तो लोग स्वयं उसे पकड़ने या भगाने का प्रयास न करें, बल्कि तुरंत वन विभाग को सूचना दें.

बेलरायां वन रेंजर भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर इंद्रनगर गांव में पिंजरा लगाया गया था. मंगलवार सुबह एक नर तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया. तेंदुआ पूरी तरह सुरक्षित है और उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा. लोगों से अपील है कि वन्यजीव दिखाई देने पर किसी प्रकार का जोखिम न उठाएं और तत्काल वन विभाग को सूचित करें.

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