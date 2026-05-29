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झांसी-बदायूं में गिरे ओले, गाजियाबाद, मथुरा, कासगंज, संभल, बनारस में बारिश, 70 जिलों में आज आंधी-बारिश का RAIN ALERT

अचानक मौसम ने बदला मिजाज, यूपी का मौसम हुआ खुशनुमा, आज तूफान का भी अलर्ट.

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यूपी में पलटा मौसम. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 7:10 AM IST

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Updated : May 29, 2026 at 10:30 AM IST

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लखनऊ/बदायूं/वाराणसी/हमीरपुर/कुशीनगर: यूपी में गुरुवार शाम को अचानक मौसम का रुख बदल गया. कहीं ओले गिरने लगे तो कहीं आंधी चलने लगी. कई जिलों में मौसम खुशनुमा हो गया. झांसी और बदायूं में जमकर ओले गिरे. वहीं, गाजियाबाद, मथुरा, कासगंज, संभल, बनारस और फर्रुखाबाद में जमकर बारिश हुई. शाहजहांपुर में धूल भरी आंधी के बाद पानी बरसा.


कितने दिनों का अलर्ट हुआ था जारी: बता दें कि मौसम विभाग की ओर से 28 से 31 मई तक यूपी में रेन अलर्ट जारी किया गया था. इसमें कहा गया था कि पश्चिमी विक्षोभ बनने के कारण यूपी के ज्यादातर जिलों में चार दिनों तक बारिश और ओले गिरने की संभावना है. इसी के चलते गुरुवार शाम 4 बजे के बाद ही कई जिलों के मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया.


बदायूं और झांसी में गिरे ओले: बदायूं मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था कि तेज आंधी हवा के साथ ओले गिरने की संभावना है. इसी के साथ गुरुवार रात को तेज आंधी और हवा चलनी शुरू हुई. इसके बाद ओले गिरना शुरू हो गए. काफी मोटे-मोटे ओले करीब 15 मिनट तक गिरे. ओले गिरने के बाद तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहावना हो गया. वहीं, झांसी में भी देर रात ओले गिरे. यहां भी करीब 10 से 15 मिनट तक ओलावृष्टि हुई. गोरखपुर में सुबह करीब 6 बजे आसमान में काले बादल छाए और फिर बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई. मौसम सुहाना होने से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं. वहीं, सहारनपुर में गुरुवार रात बारिश और ओलावृष्टि से मौसम बदल गया. इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली.

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एक नजर. (etv bharat gfx)


हमीरपुर में आंधी लाई आफत: हमीरपुर में गुरुवार रात तेज आंधी आई. इसकी वजह से कई पेड़ गिर गए. वहीं, एक निर्माणाधीन पुल का स्लैब भी गिर गया. इसके अलावा जिले में कई जगह आंधी की वजह से भारी नुकसान सामने आ रहा है. वहीं, आगरा में गुरुवार को अधिकतम तापमान 43.3°C और न्यूनतम तापमान 27.4°C रहा. गुरुवार सुबह दस बजे से आगरा में भीषण गर्मी शुरू हुई तो शाम पांच बजे तक चली. तेज धूप और लू से लोगों का हाल बेहाल हो गया. गुरुवार शाम आसमान में बादल छा गए. पहले तेज हवा शुरु हुई. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली. इसके बाद देर रात आंधी और बूंदाबांदी शुरू हुई.

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हमीरपुर में आंधी से निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा. (etv bharat pics)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश के 70 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश आंधी तूफान ओलावृष्टि तथा बिजली गिरने की भी संभावना है. प्रदेश में आगामी तीन दिनों के अंदर 7 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान में कमी आ सकती है.

इन जिलों में आज आंधी का अलर्ट: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रवि दास नगर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास.

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यूपी के कई जिलों में गुरुवार शाम से ही भिगोने लगी हल्की फुहारें. (etv bharat pic)
इन जिलों में ओले गिर सकते: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर.
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बदायूं में ओले के साथ बारिश ने मौसम सुहाना किया. (etv bharat pic)

इन जिलों में बिजली चमकने का अलर्ट: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर.

12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं.


इन जिलों में भी हुई जमकर बारिश: देर रात कानपुर, मुरादाबाद, बरेली, कुशीनगर और लखनऊ में बारिश हुई. यहां पहले तेज हवाएं चलीं इसके बाद बारिश शुरू हो गई. वहीं, गोरखपुर में मौसम खुशनुमा बना हुआ है. हल्की हवा, बूदाबादी चल रही है. हालांकि यहां बारिश अभी नहीं हुई है. इसके अलावा सोनभद्र में भी तड़के 3 बजे के लगभग आई तेज आंधी के बाद से हल्की बारिश हो रही है. आसमान में बादल छाए हुए हैं. वहीं, हमीरपुर में भी मौसम खुशनुमा हो गया है.


आज तूफान का अलर्ट: मौसम विभाग की ओर से आज तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. कहा गया है कि आज 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आ सकता है. कई जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है.


कब तक होगी बारिश: मौसम विभाग की मानें तो बारिश का यह सिलसिला 31 मई तक जारी रह सकता है. इसकी वजह बंगाल की खाड़ी में बना विक्षोभ है. चार दिनों तक फिलहाल यूपी को गर्मी से राहत मिल सकती है. एक जून से फिर मौसम बदल जाएगा और तेज धूप और लू का सिलसिला फिर चालू हो जाएगा.


नौतपा में मिली राहत: बता दें कि यूपी में 25 मई से नौतपा चल रहे हैं. इसका सिलसिला 3 जून तक जारी रहेगा. इस बीच बारिश ने मौसम खुशनुमा कर दिया है. यूपी को गर्मी से खासी राहत मिल गई है. एक जून के बाद लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.



लखनऊ का मौसम बदला: लखनऊ में पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते सुबह से ही तेज रफ्तार हवा चल रही थी. दिन में भी कई बार तेज रफ्तार हवा चली तथा बादलों की आवाजाही होने के कारण अधिकतम तापमान में बुधवार के मुकाबले कमी दर्ज की गई. दिन के समय आसमान साफ रहा तेज धूप निकली. दिन के तापमान में कमी होने के कारण लखनऊ वासियों को भीषण गर्मी से हल्की राहत मिली. अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. वहीं आज सुबह लखनऊ में जोरदार आंधी तूफान के साथ बारिश होने के कारण सुबह का मौसम सुहावना बना हुआ है. बीते 24 घंटे में बांदा फिर 47.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा.


मौसम विज्ञानी क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह के मुताबिक मौसम का यह बदलाव 5 दिनों तक जारी रहने की संभवना है. इस दौरान कई जिलों में हल्की व कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. इसके साथ-साथ 40 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं. कुछ जिलों में ओले भी गिर सकते हैं.


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Last Updated : May 29, 2026 at 10:30 AM IST

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