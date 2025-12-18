ETV Bharat / state

त्रिवेणी-गरीब रथ निरस्त, वंदे भारत 3 घंटे लेट, अकासा एयर की मुंबई फ्लाइट भी कैंसल

कोहरे के कारण आनंद विहार–भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस को निरस्त किया गया. ठंड के बीच माघ मेले की तैयारियां भी धीमी.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 10:33 AM IST

प्रयागराज: घने कोहरे के चलते उत्तर भारत में रेल और हवाई यातायात लगातार प्रभावित हो रहे हैं. बुधवार को प्रयागराज होकर गुजरने वाली 2 अहम ट्रेनें निरस्त रहीं, जबकि कई प्रीमियम ट्रेनें घंटों देरी से पहुंचीं. इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. घने कोहरे ने माघ मेला 2026 की तैयारियों पर भी असर डाला है. 15 दिसंबर डेडलाइन थी और अभी काम काफी बाकी है. पहला स्नान पर्व 3 जनवरी 2026 को है.

उत्तराखंड के टनकपुर से सिंगरौली जाने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस और आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस बुधवार को दोनों ओर से निरस्त रहीं. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि लगातार हो रही लेटलतीफी को नियंत्रित करने और अगले दिन ट्रेनों को समय से चलाने के लिए कुछ गाड़ियों को एहतियातन निरस्त किया जा रहा है. इसी क्रम में गाड़ी संख्या 22406 आनंद विहार–भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस को निरस्त किया गया.

ये ट्रेनें निरस्त: वहीं, मंगलवार रात 12.53 बजे प्रयागराज पहुंचने वाली 22405 भागलपुर–आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस करीब 16.30 घंटे की देरी से बुधवार शाम लगभग 5.30 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंच सकी. इसके अलावा 15074–15075 टनकपुर–सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस भी बुधवार को दोनों दिशाओं में निरस्त रही. 18 दिसंबर, गुरुवार को भी त्रिवेणी एक्सप्रेस के निरस्त रहने की संभावना जताई जा रही है.

राजधानी एक्सप्रेस करीब 10.30 घंटे देरी से चली: इधर, नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली 22436 वंदे भारत एक्सप्रेस भी अपने निर्धारित समय 12.08 बजे के बजाय दोपहर 3.30 बजे के बाद प्रयागराज जंक्शन पहुंची. वहीं नई दिल्ली से भुवनेश्वर जाने वाली 22824 राजधानी एक्सप्रेस करीब 10.30 घंटे देरी से चली.

हालांकि बुधवार को दिल्ली रूट की कुछ अन्य ट्रेनों की लेटलतीफी में आंशिक सुधार भी देखा गया. प्रयागराज एक्सप्रेस, रीवा एक्सप्रेस, शिवगंगा, स्वतंत्रता सेनानी और हमसफर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों की देरी 20 मिनट से 3 घंटे के बीच रही.

आकासा एयर की मुंबई जाने वाली प्लेन भी निरस्त: घने कोहरे और ठंड के बीच रेल के साथ-साथ हवाई सेवाएं भी प्रभावित रहीं. प्रयागराज एयरपोर्ट से बुधवार को अकासा एयर की मुंबई उड़ान निरस्त कर दी गई. बताया गया कि ये उड़ान कोहरे के कारण नहीं, बल्कि तकनीकी वजहों से रद्द की गई. वहीं मुंबई जाने वाली इंडिगो की उड़ान देरी से संचालित हुई. प्रयागराज एयरपोर्ट के डायरेक्टर मुकेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि बुधवार को प्रयागराज एयरपोर्ट पर कुल 4 विमानों का आगमन और 4 की रवानगी हुई. इस दौरान 627 यात्री प्रयागराज पहुंचे, जबकि 641 यात्रियों ने यहां से उड़ान भरी.

मुंबई के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन: उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. ट्रेन संख्या 04119 कानपुर–लोकमान्य तिलक स्पेशल का संचालन 22 और 29 दिसंबर को किया जाएगा. ये ट्रेन फतेहपुर, सिराथू, भरवारी होते हुए शाम 4.40 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी और अगले दिन दोपहर 2.55 बजे मुंबई पहुंचेगी. वहीं वापसी में 04120 लोकमान्य तिलक–कानपुर स्पेशल 23 और 30 दिसंबर को चलेगी. उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी के मुताबिक 20 कोच की इस ट्रेन में एसी थ्री, एसी टू, स्लीपर, सामान्य और एसएलआर श्रेणी के कोच शामिल होंगे.

