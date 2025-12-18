ETV Bharat / state

त्रिवेणी-गरीब रथ निरस्त, वंदे भारत 3 घंटे लेट, अकासा एयर की मुंबई फ्लाइट भी कैंसल

कोहरे के कारण लेट और कैंसिल हो रहीं फ्लाइट-ट्रेने ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: घने कोहरे के चलते उत्तर भारत में रेल और हवाई यातायात लगातार प्रभावित हो रहे हैं. बुधवार को प्रयागराज होकर गुजरने वाली 2 अहम ट्रेनें निरस्त रहीं, जबकि कई प्रीमियम ट्रेनें घंटों देरी से पहुंचीं. इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. घने कोहरे ने माघ मेला 2026 की तैयारियों पर भी असर डाला है. 15 दिसंबर डेडलाइन थी और अभी काम काफी बाकी है. पहला स्नान पर्व 3 जनवरी 2026 को है. उत्तराखंड के टनकपुर से सिंगरौली जाने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस और आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस बुधवार को दोनों ओर से निरस्त रहीं. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि लगातार हो रही लेटलतीफी को नियंत्रित करने और अगले दिन ट्रेनों को समय से चलाने के लिए कुछ गाड़ियों को एहतियातन निरस्त किया जा रहा है. इसी क्रम में गाड़ी संख्या 22406 आनंद विहार–भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस को निरस्त किया गया. ये ट्रेनें निरस्त: वहीं, मंगलवार रात 12.53 बजे प्रयागराज पहुंचने वाली 22405 भागलपुर–आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस करीब 16.30 घंटे की देरी से बुधवार शाम लगभग 5.30 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंच सकी. इसके अलावा 15074–15075 टनकपुर–सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस भी बुधवार को दोनों दिशाओं में निरस्त रही. 18 दिसंबर, गुरुवार को भी त्रिवेणी एक्सप्रेस के निरस्त रहने की संभावना जताई जा रही है. राजधानी एक्सप्रेस करीब 10.30 घंटे देरी से चली: इधर, नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली 22436 वंदे भारत एक्सप्रेस भी अपने निर्धारित समय 12.08 बजे के बजाय दोपहर 3.30 बजे के बाद प्रयागराज जंक्शन पहुंची. वहीं नई दिल्ली से भुवनेश्वर जाने वाली 22824 राजधानी एक्सप्रेस करीब 10.30 घंटे देरी से चली.