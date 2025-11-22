ETV Bharat / state

पूर्वी यूपी में पहली बार इस तकनीक से माइग्रेन का सफल इलाज, 15 साल से पीड़ित थी महिला

डॉक्टर ने बताया, पीएफओ मामले में स्ट्रोक की आशंका भी बनी रहती है, इसलिए समय पर जांच-उपचार बेहद जरूरी है.

Photo Credit; ETV Bharat
यूपी के डॉक्टरों ने पहली बार PFO डिवाइस क्लोज़र से क्रॉनिक माइग्रेन का सफल इलाज किया (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 10:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: 50 साल की एक मरीज पिछले 15 साल से गंभीर क्रॉनिक माइग्रेन से परेशान थी और लगातार इलाज के बाद भी उसे आराम नहीं मिल पा रहा था. डॉक्टरों ने बेहतरीन इलाज कर महिला को समस्या से निजात दिलवाया. मरीज के हृदय में मौजूद 5 मिमी के पीएफओ (Patent Foramen Ovale) को डिवाइस क्लोजर तकनीक से सफलतापूर्वक बंद किया गया. बता दें पूर्वी यूपी में इस तकनीक से किया गया ये पहला सफल उपचार है.

इस प्रक्रिया को स्वरूप रानी नेहरू मंडलीय चिकिस्तालय के कार्डियोलॉजी विभाग की टीम ने सफलता पूर्वक पूरा किया. टीम में डॉ. वैभव श्रीवास्तव, डॉ. विमल निषाद और डॉ. ऋषिका पटेल शामिल रहीं. प्रक्रिया के दौरान कार्डियक तकनीशियन रामनिवास और जयप्रकाश ने तकनीकी सहयोग दिया.

वहीं डॉ. वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि पीएफओ हर 4 में से 1 व्यक्ति में पाया जा सकता है, लेकिन माइग्रेन से इसका संबंध बहुत ही चुनिंदा मामलों में देखा जाता है. यदि हृदय के दाएं हिस्से का रक्त इस छोटे छिद्र से बाएं हिस्से में पहुंच जाता है, तो कुछ मरीजों में असहनीय माइग्रेन की समस्या शुरू हो सकती है. ऐसे मामलों में डिवाइस क्लोजर एक प्रभावी विकल्प साबित होता है.

डॉ. विमल निषाद के अनुसार कुछ उच्च जोखिम वाले पीएफओ मामलों में स्ट्रोक की आशंका भी बनी रहती है, इसलिए समय पर जांच और उपचार बेहद महत्वपूर्ण है.

विभागाध्यक्ष डॉ. पीयूष सक्सेना ने इसे क्रॉनिक माइग्रेन से जूझ रहे मरीजों के लिए आशाजनक तकनीक बताया. उन्होंने कहा कि लंबे समय से दवाओं पर निर्भर रहने के बावजूद राहत न पाने वाले मरीजों को इससे नया समाधान मिल सकता है.

मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. वी.के पांडेय ने कहा कि ये उपलब्धि आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में पूर्वी यूपी के लिए नया अध्याय है. इससे आगे गंभीर माइग्रेन और पीएफओ से पीड़ित मरीजों के इलाज के नए रास्ते खुलेंगे. इस तकनीकी से उन मरीजों को राहत मिल सकेगी, जो लंबे समय से दवाइयों पर निर्भर रहने के बाद भी आराम नहीं पा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 1 साल से ऑपरेशन न करने वाले सरकारी डॉक्टरों पर गिरेगी गाज; लापरवाह चिकित्सकों की लिस्ट तैयार, अब होगी कार्रवाई

TAGGED:

MIGRAINE TREATMENT
EAST UP MEDICAL SUCCESS PRAYAGRAJ
CARDIOLOGY PFO CLOSURE CASE
PRAYAGRAJ HEART DEFECT TREATMENT
PRAYAGRAJ CASE MIGRAINE RELIEF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

काशी तमिल संगमम 4.0: वाराणसी के मंदिरों से हुई दक्षिण-उत्तर भारत के संगीत एक्सचेंज की शुरुआत, इन संगीतकारों-कलाकारों का अहम योगदान

यूपी में घटे TB के मरीज; मौत के आंकड़ों में भी 28 फीसदी गिरावट, 92% मरीजों को मिला उपचार

बौद्ध पर्यटन में कुशीनगर का दबदबा; अब तक 20 लाख पर्यटकों ने किए महापरिनिर्वाण मंदिर के दर्शन

कानपुर में यूपीसीडा बनवा रहा ट्रांसगंगा सिटी पुल, गंगा पर बनने वाला चौथा पुल सफर बनाएगा आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.