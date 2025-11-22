पूर्वी यूपी में पहली बार इस तकनीक से माइग्रेन का सफल इलाज, 15 साल से पीड़ित थी महिला
डॉक्टर ने बताया, पीएफओ मामले में स्ट्रोक की आशंका भी बनी रहती है, इसलिए समय पर जांच-उपचार बेहद जरूरी है.
प्रयागराज: 50 साल की एक मरीज पिछले 15 साल से गंभीर क्रॉनिक माइग्रेन से परेशान थी और लगातार इलाज के बाद भी उसे आराम नहीं मिल पा रहा था. डॉक्टरों ने बेहतरीन इलाज कर महिला को समस्या से निजात दिलवाया. मरीज के हृदय में मौजूद 5 मिमी के पीएफओ (Patent Foramen Ovale) को डिवाइस क्लोजर तकनीक से सफलतापूर्वक बंद किया गया. बता दें पूर्वी यूपी में इस तकनीक से किया गया ये पहला सफल उपचार है.
इस प्रक्रिया को स्वरूप रानी नेहरू मंडलीय चिकिस्तालय के कार्डियोलॉजी विभाग की टीम ने सफलता पूर्वक पूरा किया. टीम में डॉ. वैभव श्रीवास्तव, डॉ. विमल निषाद और डॉ. ऋषिका पटेल शामिल रहीं. प्रक्रिया के दौरान कार्डियक तकनीशियन रामनिवास और जयप्रकाश ने तकनीकी सहयोग दिया.
वहीं डॉ. वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि पीएफओ हर 4 में से 1 व्यक्ति में पाया जा सकता है, लेकिन माइग्रेन से इसका संबंध बहुत ही चुनिंदा मामलों में देखा जाता है. यदि हृदय के दाएं हिस्से का रक्त इस छोटे छिद्र से बाएं हिस्से में पहुंच जाता है, तो कुछ मरीजों में असहनीय माइग्रेन की समस्या शुरू हो सकती है. ऐसे मामलों में डिवाइस क्लोजर एक प्रभावी विकल्प साबित होता है.
डॉ. विमल निषाद के अनुसार कुछ उच्च जोखिम वाले पीएफओ मामलों में स्ट्रोक की आशंका भी बनी रहती है, इसलिए समय पर जांच और उपचार बेहद महत्वपूर्ण है.
विभागाध्यक्ष डॉ. पीयूष सक्सेना ने इसे क्रॉनिक माइग्रेन से जूझ रहे मरीजों के लिए आशाजनक तकनीक बताया. उन्होंने कहा कि लंबे समय से दवाओं पर निर्भर रहने के बावजूद राहत न पाने वाले मरीजों को इससे नया समाधान मिल सकता है.
मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. वी.के पांडेय ने कहा कि ये उपलब्धि आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में पूर्वी यूपी के लिए नया अध्याय है. इससे आगे गंभीर माइग्रेन और पीएफओ से पीड़ित मरीजों के इलाज के नए रास्ते खुलेंगे. इस तकनीकी से उन मरीजों को राहत मिल सकेगी, जो लंबे समय से दवाइयों पर निर्भर रहने के बाद भी आराम नहीं पा रहे हैं.
