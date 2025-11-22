ETV Bharat / state

पूर्वी यूपी में पहली बार इस तकनीक से माइग्रेन का सफल इलाज, 15 साल से पीड़ित थी महिला

यूपी के डॉक्टरों ने पहली बार PFO डिवाइस क्लोज़र से क्रॉनिक माइग्रेन का सफल इलाज किया ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: 50 साल की एक मरीज पिछले 15 साल से गंभीर क्रॉनिक माइग्रेन से परेशान थी और लगातार इलाज के बाद भी उसे आराम नहीं मिल पा रहा था. डॉक्टरों ने बेहतरीन इलाज कर महिला को समस्या से निजात दिलवाया. मरीज के हृदय में मौजूद 5 मिमी के पीएफओ (Patent Foramen Ovale) को डिवाइस क्लोजर तकनीक से सफलतापूर्वक बंद किया गया. बता दें पूर्वी यूपी में इस तकनीक से किया गया ये पहला सफल उपचार है.

इस प्रक्रिया को स्वरूप रानी नेहरू मंडलीय चिकिस्तालय के कार्डियोलॉजी विभाग की टीम ने सफलता पूर्वक पूरा किया. टीम में डॉ. वैभव श्रीवास्तव, डॉ. विमल निषाद और डॉ. ऋषिका पटेल शामिल रहीं. प्रक्रिया के दौरान कार्डियक तकनीशियन रामनिवास और जयप्रकाश ने तकनीकी सहयोग दिया.

वहीं डॉ. वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि पीएफओ हर 4 में से 1 व्यक्ति में पाया जा सकता है, लेकिन माइग्रेन से इसका संबंध बहुत ही चुनिंदा मामलों में देखा जाता है. यदि हृदय के दाएं हिस्से का रक्त इस छोटे छिद्र से बाएं हिस्से में पहुंच जाता है, तो कुछ मरीजों में असहनीय माइग्रेन की समस्या शुरू हो सकती है. ऐसे मामलों में डिवाइस क्लोजर एक प्रभावी विकल्प साबित होता है.