अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों में टीचर-प्रिंसिपल की भर्ती प्रक्रिया का शेड्यूल जारी, 30 जनवरी तक जारी होंगे नियुक्ति पत्र

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ने जा रही है. बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सोमवार को इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी किया. निदेशक के अनुसार, साल 2022 में घोषित संशोधित परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को 30 जनवरी 2026 तक नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे.

इस दिन होगी सेलेक्शन लिस्ट जारी: भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. एनआईसी की तरफ से तैयार पोर्टल पर चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक लिए जाएंगे. इसके बाद 23 दिसंबर को सॉफ्टवेयर के माध्यम से सेलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी.

विद्यालय स्तर पर लागू होगा आरक्षण: प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 के संशोधित परिणाम में सफल अभ्यर्थियों से रिक्त पदों पर चयन एवं नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे. आवेदन पत्र का प्रारूप, संबंधित दिशा-निर्देश और अन्य विवरण 3 नवंबर से विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे. शासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यालय स्तर पर आरक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी भर्ती में होती है.

30 जनवरी तक मिलेगा सभी सेलेक्टेड को नियुक्ति पत्र: वहीं सेलेक्शन लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी 24 से 30 दिसंबर तक विद्यालय आवंटन के लिए अपने विकल्प भरकर देंगे. इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 10 जनवरी तक आवंटन सहित चयन सूची भेजनी होगी. संबंधित जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन 11 से 15 जनवरी के बीच होगा. सत्यापन के बाद 20 जनवरी तक बीएसए प्रबंधकों को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश देंगे और 30 जनवरी तक सभी सेलेक्टेड लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे. चयनित अभ्यर्थियों को 15 फरवरी तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा.