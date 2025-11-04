अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों में टीचर-प्रिंसिपल की भर्ती प्रक्रिया का शेड्यूल जारी, 30 जनवरी तक जारी होंगे नियुक्ति पत्र
जानिए, सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को कब तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2025 at 1:34 PM IST|
Updated : November 4, 2025 at 1:58 PM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ने जा रही है. बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सोमवार को इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी किया. निदेशक के अनुसार, साल 2022 में घोषित संशोधित परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को 30 जनवरी 2026 तक नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे.
इस दिन होगी सेलेक्शन लिस्ट जारी: भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. एनआईसी की तरफ से तैयार पोर्टल पर चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक लिए जाएंगे. इसके बाद 23 दिसंबर को सॉफ्टवेयर के माध्यम से सेलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी.
विद्यालय स्तर पर लागू होगा आरक्षण: प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 के संशोधित परिणाम में सफल अभ्यर्थियों से रिक्त पदों पर चयन एवं नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे. आवेदन पत्र का प्रारूप, संबंधित दिशा-निर्देश और अन्य विवरण 3 नवंबर से विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे. शासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यालय स्तर पर आरक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी भर्ती में होती है.
30 जनवरी तक मिलेगा सभी सेलेक्टेड को नियुक्ति पत्र: वहीं सेलेक्शन लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी 24 से 30 दिसंबर तक विद्यालय आवंटन के लिए अपने विकल्प भरकर देंगे. इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 10 जनवरी तक आवंटन सहित चयन सूची भेजनी होगी. संबंधित जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन 11 से 15 जनवरी के बीच होगा. सत्यापन के बाद 20 जनवरी तक बीएसए प्रबंधकों को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश देंगे और 30 जनवरी तक सभी सेलेक्टेड लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे. चयनित अभ्यर्थियों को 15 फरवरी तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा.
बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में 100 अंकों के आधार पर मेरिट तय की जाएगी. इसमें हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण योग्यता के लिए 10-10 अंक तथा भर्ती परीक्षा के लिए 60 अंक निर्धारित किए गए हैं.
भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1894 पद: जारी आदेश के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1894 पदों को भरा जाएगा. इनमें 1504 पद सहायक अध्यापक के और 390 पद प्रधानाध्यापक के हैं. लगभग 43 हजार अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे. भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को हुई थी और परिणाम 15 नवंबर 2021 को आया था, लेकिन त्रुटियों के कारण मामला कोर्ट में चला गया था.
हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैज 2022 को एक जांच समिति का गठन किया था , जिसने इस पूरे प्रकरण की जांच की थी. समिति की रिपोर्ट के आधार पर 571 शिकायताें में से 132 शिकायतें समिति ने सही पाईं. इसके बाद संशोधित परिणाम छह सितंबर 2022 को जारी किया गया. संशोधित परणाम में सहायक अध्यापक परीक्षा में 271071 अभ्यर्थियों में से 42066 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए. प्रधानाध्यापक परीक्षा में 14931 अभ्यर्थियों में से 1544 अभ्यर्थी पास हुए थे.
