इंदिरा मैराथन 2025; प्रयागराज में कल दौड़ेंगे देशभर के धावक, विजेता को 2 लाख का ईनाम

42.195 किलोमीटर की होगी इंदिरा मैराथन, जीपीएस और सीसीटीवी चिप से होगी निगरानी. 500 से अधिक धावक हो सकते हैं शामिल.

Photo Credit; Sports Department
कल प्रयागराज में होगा इंदिरा मैराथन 2025. (Photo Credit; Sports Department)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 3:16 PM IST

7 Min Read
प्रयागराज: संगमनगरी प्रयागराज की खेल संस्कृति का प्रतीक बन चुकी अखिल भारतीय प्राइजमनी इंदिरा मैराथन कल 19 नवंबर को है. इस बार इस मैराथन का ये 40वां संस्करण है, जिसमें देशभर के धावक भाग लेंगे. एथलेटिक्स संघ, खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और जिला प्रशासन प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस मैराथन के प्रथम विजेता को पुरस्कार के रूप में 2 लाख, द्वितीय को 1 लाख व तृतीय विजेता को 75 हजार रुपये की इनामी राशि मिलेगी. इसके अलावा 11 एथलीट्स को 10–10 हजार के सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे. इसकी शुरुआत ऐतिहासिक आनंद भवन से सुबह 6 बजे प्रयागराज की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल हरी झंडी दिखाकर करेंगी.

500 से अधिक धावक होंगे शामिल: पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर प्रयागराज में पिछले 40 सालों से आयोजित की जाने वाली इंदिरा मैराथन में 500 से अधिक धावकों के शामिल होने की संभावना है. मैराथन में शामिल होने वाले धावकों के जूतों में माइक्रो चिप लगाई जाएगी, ताकि उनकी तय दूरी का लोकेशन और टाइमिंग का का सही-सही पता लगाया जा सके. इससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं रह जाएगी.

Photo Credit; Sports Department
इंदिरा मैराथन 2024 के पुरुष वर्ग के विजेता. (Photo Credit; Sports Department)
इस बार 18 वर्ष के धावक भी हो सकेंगे शामिल: प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने बताया कि मैराथन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस बार धावकों की आयु सीमा में छूट दी गई है. 18 साल तक के महिला-पुरुष धावक इसमें हिस्सा ले सकते हैं. इससे पहले उम्र सीमा 21 साल तय की गई थी. मैराथन की शुरुआत सुबह 6:00 बजे पंडित नेहरू के आवास आनंद भवन से होगी. प्रतियोगिता का समापन और पुरस्कार समारोह दोपहर 2:30 बजे पंडित मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में किया जाएगा. पिछले साल जो रूट मैराथन का था वही रूट इस बार भी तय किया गया है. मैराथन में कई राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर के धावक, सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री के प्रोफेशनल धावक प्रतिभाग करेंगे. यह मैराथन आम लोगों के लिए भी ओपन है.
Photo Credit; Sports Department
इंदिरा मैराथन 2024 के महिला वर्ग के विजेता (Photo Credit; Sports Department)
1985 में हुई थी इंदिरा मैराथन की शुरुआत: इंदिरा मैराथन की शुरुआत 1985 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने की थी. यह देश की पहली 'प्राइज मनी मैराथन' मानी जाती है. जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, खेल भावना और युवाओं को फिटनेस की ओर प्रेरित करना था. तब से यह हर साल 19 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर हर साल आयोजित की जाती है. इस मैराथन का शहरवासियों को भी इंतजार रहता है.

पिछले साल सेना, रेलवे और उत्तर प्रदेश पुलिस के धावकों का दबदबा रहा. महिला वर्ग में भी दक्षिण भारत और उत्तर भारत की धाविकाएं शीर्ष स्थान पर रहीं. कई बार विदेशी खिलाड़ियों ने भी इस मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है.

अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन में पुरुषों और महिलाओं के लिए 42.195 किलोमीटर की दूरी निर्धारित की गई है. हर साल जिला प्रशासन और खेल विभाग की ओर से इसका आयोजन कराया जाता है. आनंद भवन से इंदिरा मैराथन शुरू होकर तेलियरगंज, म्यौहॉल चौराहा, हाईकोर्ट, हनुमान मंदिर, सीएमपी डिग्री कॉलेज, बैरहना, नए यमुना ब्रिज को पार करके अरैल होते हुए, फलाहारी बाबा आश्रम से मुड़कर उसी मार्ग से वापस स्टेडियम में समाप्त होती है. जिस रूट पर धावक दौड़ेंगे वहां ट्रैफिक डावर्जन रहेगा.

हर 5 किलोमीटर पर मिलेगा नींबू-पानी, ग्लूकोज: एथलीटों को डीहाईड्रेशन से बचाने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नियमानुसार हर 5 किलोमीटर पर बूथ बनाया गया है. इन बूथों पर ग्लूकोस, नींबू-पानी की व्यवस्था की गई है. मैराथन को सकुशल संपन्न कराने के लिए जगह-जगह पुलिस व पीएसी बल तैनात रहेगा. जिस रूट पर इंदिरा मैराथन की दौड़ होगी उन रूटों पर कोई भी वाहन नहीं चलेगा.

16 बूथ बनाए गए, पांच एुबुलेंस लगाई गईं: बता दें, मेडिकल टीम और एंबुलेंस भी जगह-जगह तैनात की गई है, ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटा जा सके. इसके लिए 16 बूथ बनाए गए हैं. 5 मोबाइल एंबुलेंस का भी इंतजाम किया गया है. लगभग पूरे रूट को सीसीटीवी से कवर किया गया है. हर किलोमीटर पर एनसीसी कैडेट वालंटियर के रूप में इंडिकेटर के साथ खड़े रहेंगे.

इन रास्तों से होकर गुजरेगी मैराथन: जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि इंदिरा मैराथन आनंद भवन से सुबह 6.30 बजे से शुरू होकर मदन मोहन मालवीय स्टेडियम पर खत्म होगी. यह आनंद भवन से इलाहाबाद विश्वविद्यालय चौराहा, महिला छात्रावास होते हुए, बैंक रोड चौराहा, मजार तिराहा, आलू मिल होते हुए कैंट रोड से म्योराबाद पहुंचेगी. इसके बाद ट्रैफिक चौराहा होते हुए महाराणा प्रताप चौराहा से दाएं मुड़कर, धोबीघाट चौराहा पहुंचेगी. यहां से एजी ऑफिस चौराहा से इंदिरागांधी चौराहा से बाएं मुड़कर, पत्थर गिरिजाघर से सिविल लाइंस होते हुए, सुभाष चौराहा पहुंचेगी. इसके बाद हनुमान मंदिर चौराहा, CAV इंटर कॉलेज के सामने से होते हुए CMP डिग्री कॉलेज निकलेगी. फिर दाएं मुड़कर रूप गौड़ीय मठ होते हुए नए नैनी पुल पहुंच जाएगी. वहां से रीवा रोड के लिए निकलेगी. रीवा रोड पर लेप्रोसी मिशन चौराहे से 2 किलोमीटर आगे रीवा रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप से वापस मुड़ जाएगी. यहां से नए नैनी पुल से रूप गौड़ीय मठ से CMP होते हुए मेडिकल चौराहा पहुंचेगी. फिर सिविल लाइंस के हनुमान मंदिर चौराहा से दाएं मुड़कर मदन मोहन मालवीय स्टेडियम पहुंचेगी. यहीं पर मैराथन का एंडिंग प्वाइंट बनाया गया है.

योगेश और सोनिका ने जीती थी 2024 की इंदिरा मैराथन: बता दें, 2024 में हुई 39वीं इंदिरा मैराथन में पुरुष वर्ग में योगेश शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था. द्वितीय स्थान पर कुलदीप सिंह और तृतीय स्थान पर निशांत रहे थे. योगेश ने 2 घंटे 29 मिनट 42 सेकंड का टाइमिंग निकला था, जबकि कुलदीप सिंह ने 2 घंटे 31 मिनट 4 सेकंड का और निशांत ने 2 घंटे 33 मिनट 29 सेकंड का समय निकाला था.
महिला वर्ग में सोनिका प्रथम स्थान पर रही थीं, रीनू दूसरे और सीमा को तीसरा स्थान मिला था. सोनिका ने 2 घंटे 45 मिनट 28 सेकंड का समय निकाला था, जबकि रीनू ने 3 घंटे 1 मिनट 57 सेकंड में और सीमा ने 3 घंटे 3 मिनट 6 सेकंड में मैराथन पूरी की थी.

आज तक अजेय है स्वरूप सिंह का रिकॉर्ड: इंदिरा मैराथन में अभी तक का पुरुष वर्ग में सबसे तेज दौड़ पूरी करने वाले स्वरूप सिंह का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है. स्वरूप सिंह ने 2 घंटे 13 मिनट 57 सेकंड की टाइमिंग निकाली थी. यह दौड़ उन्होंने 1986 में हुई इंदिरा मैराथन में पूरी की थी. महिला वर्ग की अगर बात करें तो सत्यभामा का रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है. सत्यभामा ने 1996 में 2 घंटे 44 मिनट, 40 सेकंड की टाइमिंग निकली थी. इस रिकॉर्ड को भी अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है.

इंदिरा मैराथन खास-खास

  • आनंद भवन से सुबह 6:30 बजे रवाना होगी.
  • कुल दूरी- 42.195 किलोमीटर.
  • प्रथम विजेता को 2 लाख रुपए.
  • द्वितीय पुरस्कार- 1 लाख
  • तृतीय पुरस्कार- 75 हजार होगा.
  • इसके अलावा 11-11 हजार रुपए सांत्वना पुरस्कार 10 खिलाड़ियों को मिलेगा.
  • 6 एंबुलेंस में मेडिकल टीम रहेगी, जोकि खिलाड़ियो का ध्यान रखेगी.
  • एक एंबुलेंस मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में रहेगी.

यह भी पढ़ें: बीजेपी का सेवा पखवाड़ा; सीएम योगी होंगे 'नमो मैराथन' में शामिल, राज्य में 16 जगह होगी दौड़

