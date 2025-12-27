ETV Bharat / state

प्रयागराज लूट का Live Video; कपड़ा कारोबारी से 2.23 मिनट में लूटे एक लाख रुपए, गल्ले के साथ जेब से भी ले गए एक-एक रुपया

प्रयागराज में गन प्वाइंट पर लेकर बदमाशों ने दुकानदार को लूटा. ( Photo Credit; Prayagraj Police )

प्रयागराज: तीर्थराज प्रयागराज के नवाबगंज के लालगोपालगंज कस्बे में शुक्रवार देर शाम बेखौफ बदमाशों ने रेडीमेड कपड़ों के थोक कारोबारी की दुकान में घुसकर तमंचे के बल पर एक लाख रुपए लूट लिए. घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस की कई टीमों को घटना के खुलासे और बदमाशों की पकड़ के लिए लगाया गया है. प्रयागराज की दुकान में लूट का Live Video. (Video Credit; Prayagraj Police) प्रयागराज-रायबरेली हाईवे पर दानियालपुर स्थित विराट ट्रेडर्स के मालिक दिनेश कुमार केसरवानी रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करते हैं. मकान के नीचे ही उनकी दुकान है. शुक्रवार शाम दुकान पर उनके भाई दिलीप केसरवानी मौजूद थे. इसी दौरान काली बाइक से आए 3 नकाबपोश दुकान में घुसे और कंबल का भाव पूछने लगे. बातचीत के बीच सन्नाटे का फायदा उठाकर एक बदमाश ने तमंचा निकालकर दिलीप पर तान दिया. दूसरे ने गल्ले में रखी रकम समेट ली.