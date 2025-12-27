ETV Bharat / state

प्रयागराज लूट का Live Video; कपड़ा कारोबारी से 2.23 मिनट में लूटे एक लाख रुपए, गल्ले के साथ जेब से भी ले गए एक-एक रुपया

वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे 3 बदमाश, कंबल का भाव पूछते-पूछते बदमाशों ने कारोबारी को गन प्वाइंट पर ले लिया.

प्रयागराज में गन प्वाइंट पर लेकर बदमाशों ने दुकानदार को लूटा. (Photo Credit; Prayagraj Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 7:00 PM IST

प्रयागराज: तीर्थराज प्रयागराज के नवाबगंज के लालगोपालगंज कस्बे में शुक्रवार देर शाम बेखौफ बदमाशों ने रेडीमेड कपड़ों के थोक कारोबारी की दुकान में घुसकर तमंचे के बल पर एक लाख रुपए लूट लिए. घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस की कई टीमों को घटना के खुलासे और बदमाशों की पकड़ के लिए लगाया गया है.

प्रयागराज की दुकान में लूट का Live Video. (Video Credit; Prayagraj Police)

प्रयागराज-रायबरेली हाईवे पर दानियालपुर स्थित विराट ट्रेडर्स के मालिक दिनेश कुमार केसरवानी रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करते हैं. मकान के नीचे ही उनकी दुकान है. शुक्रवार शाम दुकान पर उनके भाई दिलीप केसरवानी मौजूद थे. इसी दौरान काली बाइक से आए 3 नकाबपोश दुकान में घुसे और कंबल का भाव पूछने लगे. बातचीत के बीच सन्नाटे का फायदा उठाकर एक बदमाश ने तमंचा निकालकर दिलीप पर तान दिया. दूसरे ने गल्ले में रखी रकम समेट ली.

इसके बाद बदमाशों ने दिलीप केसरवानी की जेब भी खंगाली और एक-एक रुपया लूटकर कुंडा की ओर भाग गए. बदमाशों के भागने के बाद व्यापारी ने शोर मचाया तो आसपास के लोग आ गए. मौके पर भीड़ जमा हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर नवाबगंज राघवेन्द्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. आननफानन में प्रतापगढ़ के हथिगवां, बाघराय और कुंडा थानों को अलर्ट किया गया. साथ ही कौशांबी जिले के कोखराज थाना से भी संपर्क कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में कई स्थानों पर पुलिस पिकेट लगाकर देर रात तक दबिश दी गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली.

पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार, एडिशनल सीपी और एसपी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. जांच में पता चला कि व्यापारी की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई है. लुटेरों के हुलिया के आधार पर पुलिस मामले के खुलासे में लगी हुई है. डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि कई टीमों को बदमाशों की खोजबीन के लिए लगाया गया है. जल्द ही बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

